Призраки молдавской оперы, или почему в театре не могут найти общий язык

В молдавской опере - неурядицы: директор не продлил контракты с некоторыми солистами, в том числе с народным артистом СССР Михаилом Мунтяном, представитель администрации президента требует отставки администратора театра, а он, в свою очередь, утверждает, что действует в соответствии с законом.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik, Андрей Петрик. Члены парламентской комиссии по культуре во главе с Адрианом Лебединским проверили деятельность национального театра оперы и балета имени Марии Биешу, а советник президента Молдовы Корнелиу Попович в эфире одного из частных телеканалов заявил о том, что нынешнее руководство театра должно уйти в отставку.

По мнению Поповича, главное решение, которое должно принять министерство образования, культуры и исследований – смена руководства театра.

"В начале 2019 года, по решению правительства, государственные театральные и концертные учреждения были реорганизованы, соответственно, директора, которые в настоящее время находятся в должности, имеют временный мандат. Я ожидал, что эти директора уйдут в отставку. Эти нарушения, включая административные и художественные аспекты, нельзя игнорировать", – подчеркнул советник президента Молдовы.

Проблема требует быстрого вмешательства, потому что через несколько недель в театре начнется Международный фестиваль оперы и балета имени Марии Биешу, настаивает Попович. "Необходимо срочно снять напряженность ситуации, мы должны нормализовать ситуацию, и люди, пришедшие в этот театр "на волне", должны уйти", – заключил советник президента.

Театр без "народного"

В Национальном театре оперы и балета больше не работает единственный (из ныне живущих) в Молдове народный артист Советского Союза Михаил Мунтян, как не слышно в этих стенах и голоса Марианы Буликану - знаменитой на весь мир оперной дивы, победительницы первого конкурса исполнителей памяти Марии Биешу. Не видно в этих легендарных стенах и знаменитого дирижера Думитру Кырчумару, который ушел сам несколько лет назад и теперь руководит оркестром в Румынии.

Михаил Мунтян, к которому обратился корреспондент Sputnik Молдова за разъяснением ситуации, рассказал, что таких радикальных кадровых решений в театре еще не принимали, а труппа сильно пострадала после того, как осталась без ведущих артистов.

Прославленный тенор считает, что ситуацию можно было решить не так радикально, как это сделала администрация огромного театра, более лояльно отнестись к каждому из артистов, с которыми не продлили контракт.

Маэстро говорит, что, скорее всего, ситуация изменится, и многие артисты смогут вернуться в родные стены и продолжить работу. Однако для этого в театре должны быть проведены проверки, следует выяснить, как ведутся бухгалтерские дела в единственном в стране оперном театре.

"Эта тема вообще возникла не из-за моих жалоб. Со мной не продлили контракт, но я в СМИ эту тему не выносил. Это кто-то из уволенных артистов связался с журналистами, и эта тема получила такой широкий общественный резонанс", - рассказал Мунтян.

По словам народного артиста, нельзя было убирать из театра заслуженного режиссера-постановщика Элеонору Константинову, так как большинство спектаклей, идущих до сих пор, - ее творение.

"Сейчас режиссером-постановщиком в театре служит специалист, приглашенный из Италии. Однако он - драматический, а не оперный режиссер, мало, что понимающий в музыкальных постановках", - отметил собеседник.

Заведующим оперной труппой стал студент-третьекурсник, который учится у Мунтяна. По словам маэстро, сегодня он руководит теми, кто посвятил служению театру всю свою жизнь, - народными и заслуженными артистами.

"Это совершенно не тот театр, которому я отдал более 40 лет своей творческой жизни. Но сегодня в его руководство должен прийти человек, который разберется и наведет порядок в таком большом живом "организме", как театр оперы и балета", - резюмировал Мунтян, не исключив возможности возвращения некоторых артистов в труппу после возможной смены руководства.

Мнение директора

Директор Театра оперы и балета имени Марии Биешу, с которым пообщался корреспондент Sputnik Молдова, придерживается несколько иного мнения. По словам Иона Гросу, он не продлил контракты лишь с теми солистами, которые порядка 6-8 лет не принимали участия в постановках и не спели ни одной сольной партии на сцене, либо с теми из певцов, которые без уважительной причины не выезжали с театром на гастроли.

"Лишь несколько людей из тех, с кем не был продлен контракт, были солистами или артистами. Остальные - это декоратор, рабочий сцены и так далее", - рассказал Гросу.

По словам администратора, ежегодно в театре в конце сезона подводятся итоги работы труппы и всего рабочего коллектива. Поскольку сезон заканчивается в июне, истекают контракты, которые были заключены на это время, а далее, в зависимости от того, как артист участвовал в работе, руководство театра принимает решение - продлевать с ним индивидуальный трудовой договор или нет, подчеркнул Гросу.

"В театре работает почти 600 человек - огромный коллектив. Когда кто-то из солистов не едет на гастроли, где запланировано дать десятки оперных спектаклей, репертуар ставится под угрозу. Так было в случае с известной оперной певицей Марианной Буликану", - сказал директор театра.

Гросу утверждает, что с маэстро Мунтяном у него 16 июня состоялся разговор.

"До этого, еще в 2018 году Михаил Мунтян сам приходил ко мне с заявлением об увольнении по собственному желанию. Мы не отпустили маэстро, поскольку в прошлом сезоне ему исполнялось 75 лет, и мы хотели устроить праздник на сцене театра, приуроченный к юбилею. В итоге, мы заключили договор еще на один год, а дальше договорились, что "посмотрим", - рассказал директор.

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В конце нынешнего сезона Гросу пригласил народного артиста к себе и заявил, что труппу необходимо сократить, поскольку в ней числится по документам 51 солист. По мнению Гросу, такое число солистов превышает допустимые рамки, поскольку в оперных театрах Одессы и Киева нет такого количества основных артистов.

"В итоге маэстро подписал приказ, где было уведомление о том, что контракт с ним не продлевается. Мы не ругались, не ссорились, даже не дискутировали по этой теме", - уверяет Гросу.

В любом случае, по словам директора, вопрос продления контракта с народным артистом СССР можно было обсудить и прийти к какому-то компромиссу.

Когда нет Биешу

Мудрого мнения примадонны молдавской оперы в этой запутанной ситуации явно не хватает. Мария Лукьяновна, ушедшая из жизни в 2012 году, точно бы рассудила здраво в этой ситуации и приняла единственно верное решение.

Однако, к сожалению, сейчас все решает бухгалтерия, а не примадонна, чьим именем назван кишиневский театр оперы и балета. И все же вспомнить ее стоит, сказать ей спасибо за то, что при ней таких тупиковых ситуаций не было.

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