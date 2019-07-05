В Молдове предлагают вернуться к старой практике выхода на пенсию

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik, Элеонора Лисник. Молдавские социалисты намерены разработать проект закона, предусматривающий возвращение к пенсионному возрасту, который был до пенсионной реформы, вступившей в силу несколько лет назад.

Пенсионный возраст в Молдове

1 июля 2019 года мужчины в Молдове выходят на пенсию в 63 года, а женщины – в 58 с половиной лет. Принятые предыдущим правящим большинством поправки предусматривают, что каждый год пенсионный возраст для женщин увеличивается на 6 месяцев, пока не достигнет единого пенсионного возраста в 63 года.

До 1 июля 2017 года молдавские мужчины уходили на заслуженный отдых в 62 года, а женщины – в 57.

А после того, как Молдова вышла из состава СССР, в стране действовали советские нормы: возраст выхода на пенсию для женщин составлял 55 лет, а для мужчин – 60 лет.

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Цель реформы, рекомендованной МВФ

Повысить пенсионный возраст предыдущей власти Молдовы порекомендовали в Международном валютном фонде. Цель реформы 2017 года заключалась в том, чтобы сократить число пенсионеров. Специалисты утверждают, что оптимальной является ситуация, когда на одного пенсионера приходится четверо налогоплательщиков. Согласно статистике, в Молдове на одного налогоплательщика приходится два пенсионера. Средняя продолжительность жизни в стране растет с 2000 года.

В 2017-м средняя ожидаемая продолжительность жизни в Республике Молдова составила 73,2 года: 77 лет для женщин и 69,4 года для мужчин. Согласно статистике, жители сельской местности живут на четыре года меньше, чем горожане.

Социалисты хотят вернуться к старой практике

Депутаты фракции социалистов Григоре Новак и Владимир Односталко заявили Sputnik, что партия намерена разработать законопроект, предусматривающий возвращение к пенсионному возрасту, который был до пенсионной реформы, вступившей в силу в 2017 году.

Односталко, который также является вице-председателем парламентской комиссии по соцзащите, здравоохранению и семьи, отметил, что в декабре 2016 года парламент в спешке принял закон о повышении пенсионного возраста. К слову, произошло это под покровом ночи.

На вопрос о том, как государство намерено выплачивать пенсии в ситуации, когда число налогоплательщиков не может расти, Односталко отметил, что необходимо развивать экономику страны так, чтобы работники получали более высокие зарплаты и, соответственно, могли выплачивать налоги в большем размере.

В 60 лет молдаване уже уставшие и больные

Представители Партии социалистов считают, что предыдущие власти пошли на условия МВФ, не учитывая жестокую реальность, – большинство молдаван не могут работать до 63 лет… Причина элементарная - из-за состояния здоровья.

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Это косвенно подтверждают и статистические данные конца 2017 года. Тогда Национальное бюро статистики объявило, что лишь 35% граждан предпенсионного возраста решили работать после того, как выйдут на законный отдых. При этом подавляющее большинство из них отметили, что на этот шаг их толкают исключительно финансовые мотивы.

Порядка 20% граждан предпенсионного возраста выразили желание завершить трудовую деятельность после того, как выйдут на пенсию из-за усталости или из-за проблем со здоровьем.

Еще 44% не решили, как бы поступили.

Молдаване сталкиваются с проблемами здоровья в большинстве своем именно во второй половине жизни, отметил Односталко. По его словам, это происходит из-за плохого медицинского обслуживания, в том числе из-за того, что у людей нет денег, необходимых для лечения и профилактики, а также из-за тяжелых условий жизни и труда. Сюда же относятся различные привычки, в том числе по части питания, генетическая предрасположенность, риск которых не был устранен вовремя или его и вовсе нельзя было избежать.

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Свыше двух тысяч пенсионеров умирают ежемесячно

Как отметил Односталко, "когда люди будут более здоровыми, тогда и можно повышать пенсионный возраст".

По его словам, ежемесячно в Молдове уходят из жизни от двух до двух с половиной тысяч пенсионеров.

К концу 2017 года в Молдове насчитывалось 711 тысяч получателей пенсий, из которых большая часть (533 тысячи) – пенсионеры по возрасту. К слову, средняя пенсия по возрасту на тот момент составляла 1457 леев. Еще 128 с половиной тысяч получали пенсию по инвалидности, размер которой в среднем составлял 1149 леев.

В 2019-м минимальная пенсия по возрасту составляет приблизительно 1100 леев.

Повышение пенсионного возраста - экономия для бюджета

Что получило правительство Павла Филипа после повышения пенсионного возраста? "Колоссальную экономию", - подчеркнул Односталко.

По его словам, если раньше на пенсию ежегодно выходили 45-47 тысяч граждан, то уже в 2018 году – лишь порядка 30 тысяч человек.

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Предыдущая власть утверждала, что число пенсионеров позволит увеличить пенсии, однако, как отметил Односталко, в этой части изменения не были справедливыми.

"Порядка 62 тысячам пенсионеров доплатили лишь 10 леев к пенсии, а в случае других - выплаты увеличились практически вдвое, - к примеру, с 7,5 тысячи леев до 14 тысяч", - отметил парламентарий.

Новые инициативы, касающиеся пенсий

В июне группа депутатов-социалистов зарегистрировала в парламенте проект с изменениями и дополнениями Закона о государственной пенсионной системе "для обеспечения справедливости, равных возможностей и лучшей жизни". Социалисты предлагают, чтобы пенсии индексировали дважды в год на 15% - с 1 апреля и 1 октября.

Авторы инициативы предлагают выделение "персональной пенсии", которая представляет надбавку в размере 15% к основной пенсии, рассчитанной на человека, рабочий стаж которого составляет минимум 45 лет.

Еще одно предложение касается гарантирования государством права супругу или супруге получать пенсию мужа/жены, если кто-то из них скончался раньше, чем через пять лет после выхода на пенсию. Например, если застрахованное лицо скончалось через два года после выхода на пенсию, "наследник" сможет еще три года получать его пенсию.

Государственная система соцстрахования основывается на принципе социальной солидарности поколений и людей, представляющих одно поколение.

Система добровольного частного пенсионного обеспечения все еще не функционирует в Молдове. Законодательство в этой области требует корректировки, учитывающей все возможные риски. На сегодняшний день создано три негосударственных пенсионных фонда, сообщается на сайте Национальной комиссии по финансовому рынку.

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