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В Тирасполе выступят музыканты, игравшие со Стингом и Эль Кинг

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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В ближайшие выходные тираспольчане смогут насладиться чувственным блюзом от группы виртуозных музыкантов из Нью-Йорка.

ТИРАСПОЛЬ, 5 июня – Sputnik, Ирина Ляхова. В первое воскресенье июля в Тирасполе состоится концерт американской ритм-блюз группы из Нью-Йорка Big Hands Rhythm&Blues Band с участием популярной исполнительницы и музыканта Лесли Мендельсон.

"Музыканты выступят с концертом на сценической площадке тираспольского парка "Победа" 7 июля в 19.00. Вход на мероприятие свободный", - сообщили в пресс-службе местной администрации.

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Для гостей праздника также организуют выносную торговлю с кулинарными, кондитерскими изделиями и прохладительными напитками.

Big Hands Rhythm&Blues Band сочетает в себе направление подлинных артистов эпохи Chess Records, таких как Howlin 'Wolf и John Lee Hooker. Его дебютный альбом был создан в 2017 году.

Группа состоит из постоянных участников и сопровождающих ее артистов, которые выступают по всему миру. Они играли вместе со Стингом, Эль Кинг, Лесли Гор, Ингрид Майклсон, Грэхэмом Нэшем. Их музыка объединяет как оригиналы, так и менее известные композиции эпохи Chess, которые погрузят тело и душу в чувственный блюз.

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Теги:
Стинг, музыканты, Приднестровье


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