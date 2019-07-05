Молочку и хлеб могут перестать привозить в магазины Кишинева рано утром

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. В примэрии Кишинева подготовили проект распоряжения о запрете для ритейлеров и дистрибьютеров доставки продукции в торговые точки в часы пик утром и вечером. Соответствующий проект опубликован на правительственном портале.

Публичные обсуждения продлятся до 30 июля.

"С 1 сентября 2019 года запрещается доставка продукции в торговые точки, расположенные в периметре названных в приложении улиц, из грузовиков, припаркованных на проезжей части. Ограничения действуют с 07.00 до 09.00 и с 17.00 до 19.00", - говорится в тексте документа.

В связи с этим, экономическим агентам нужно будет пересмотреть график доставки продукции. А следить за выполнением этих требований должны будут патрульные.

Вопрос о пересмотре некоторых положений контрактов между поставщиками и магазинами встал после того, как в примэрию поступили многочисленные жалобы горожан, недовольных тем, что доставляющие в торговые точки продукцию автомобили делают это в часы пик, когда люди идут на работу. Таким образом, припаркованные у магазинов транспортные средства дистрибьютеров создают пробки.

В то же время на правительственном портале появился комментарий к проекту. В нем подчеркивается, что в местной администрации при составлении распоряжения не учли того факта, что товары социальной значимости, в том числе молочную продукцию и хлебобулочные изделия, доставляют в магазины именно в утренние часы, чаще всего еще до открытия торговых точек.

Поэтому, по его мнению, принятие такого решения может сказаться на нормальной деятельности экономических агентов.

На каких улицах будет действовать ограничение

Центр : улицы Л.Толстого, Н.Тестемицану, К.Вырнав, А.Пушкина, Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони, М.Еминеску, А.Щусева, бульвар Штефана чел Маре, Хынчештское шоссе, улицы Армянская, И.Инкулец, Миорица и Г.Асаки.

: улицы Л.Толстого, Н.Тестемицану, К.Вырнав, А.Пушкина, Митрополита Г.Бэнулеску-Бодони, М.Еминеску, А.Щусева, бульвар Штефана чел Маре, Хынчештское шоссе, улицы Армянская, И.Инкулец, Миорица и Г.Асаки. Буюканы : улицы И.Крянгэ, В.Лупу, Каля Ешилор (на участке улиц Милано-И.Крянгэ).

: улицы И.Крянгэ, В.Лупу, Каля Ешилор (на участке улиц Милано-И.Крянгэ). Ботаника : Мунчештское шоссе, улицы Буребиста и Христо-Ботева.

: Мунчештское шоссе, улицы Буребиста и Христо-Ботева. Рышкановка : улицы Соколень, Каля Орхеюлуй, Б.Воевод, А.Руссо и Киевская.

: улицы Соколень, Каля Орхеюлуй, Б.Воевод, А.Руссо и Киевская. Чеканы: бульвар Мирча чел Бэтрын, улицы А.Руссо, Джинта Латинэ и Вадул луй Водэ.

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