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Как люди спасаются от жары в Кишиневе

В Молдову возвращается сильная жара: метеорологи вынесли предупреждение

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Тема:
Погода в Молдове (744)
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Специалисты предупредили, что очень знойной погода будет в самом конце уходящей недели - рекомендации, как справиться с жарой.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Государственная гидрометеорологическая служба в пятницу объявила "желтый код" метеоопасности в связи с жарой.

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Предупреждение будет действовать до 7 июля.

"На большей части территории 7 июля ожидается повышение максимальной температуры воздуха до +33-34 градусов", — говорится в сообщении Госгидрометеослужбы, опубликованном в пятницу.

Риски и рекомендации

Специалисты предупреждают, что в жаркую погоду появляется риск причинения вреда здоровью. Это может быть потеря сознания, судороги, проявление гипертонии, солнечные ожоги, обезвоживание. 

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CC0 / Pixabay / ronomore
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В группу повышенного риска входят дети, пожилые люди, население с хроническими заболеваниями сердца и дыхательных путей. В жару также отмечается снижение работоспособности.

Врачи рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце, особенно в период с 11.00 до 18.00. Выходя на улицу, лучше надевать головной убор, защищающий от солнца, а также носить удобную одежду из натуральных тканей светлых тонов.

Также следует ежедневно потреблять от 1,5 до 2 литров жидкости, избегать чрезмерного употребления кофе и алкогольных напитков и уменьшить интенсивность физической нагрузки и количество тяжелой пищи.

Кроме того, специалисты рекомендуют во время "желтого кода" избегать даже активного отдыха.

Как легче перенести сильную жару
© Sputnik / Nicolai Kibich
Как легче перенести сильную жару

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Тема:
Погода в Молдове (744)

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