Санду: Харунжен ответит перед законом

У Генпрокуратуры было достаточно времени доказать, что она не только на бумаге выполняет свои обязанности, считает молдавский премьер.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Премьер-министр Майя Санду заявила в ходе брифинга в пятницу, что руководство Генеральной прокуратуры Молдовы обязательно будет сменено.

"Сегодня в Молдове не существует прокуратуры. Она формально есть, но на самом деле не работает… У Генпрокуратуры было достаточно времени доказать, что выполняет свои обязанности. Но многие резонансные дела так и не сдвинулись с места", - сказала Санду.

По ее словам, все существующие в стране 660 прокуроров должны вести себя как настоящие прокуроры.

"Не прятаться по кабинетам и ждать, пока сменится руководство. Руководство будет заменено обязательно. Более того, Эдуард Харунжен ответит перед законом за свое бездействие и злоупотребление положением. А также за то, что его бездействие обернулось кражей миллиардов леев у государства и граждан Республики Молдова", - добавила Санду.

Как заявила премьер, ежедневно поступают данные о коррупции и превышении полномочий.

"Это секретная информация, но мы уже начали процесс ее рассекречивания", - сказал глава кабмина, призвав прокуроров расследовать все случаи и найти виновных.

По словам Санду, единственное, что она требует у прокуроров, это исполнять закон, и тем самым защищать граждан и государство.

Накануне генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен отказался комментировать заявление президента страны Игоря Додона по поводу того, что если он не подаст в отставку в течение недели, то глава республики обещает "другие меры". В частности, может быть изменен закон о прокуратуре таким образом, чтобы освободить этот пост.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK