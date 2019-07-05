01:56 06 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.26
  • USD17.95
  • RUB0.28
  • RON4.29
  • UAH0.70
Поиск
Премьер правительства Молдовы Майя Санду

Санду: Харунжен ответит перед законом

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
Получить короткую ссылку
198710

У Генпрокуратуры было достаточно времени доказать, что она не только на бумаге выполняет свои обязанности, считает молдавский премьер.

КИШИНЕВ, 5 июл – Sputnik. Премьер-министр Майя Санду заявила в ходе брифинга в пятницу, что руководство Генеральной прокуратуры Молдовы обязательно будет сменено.

"Сегодня в Молдове не существует прокуратуры. Она формально есть, но на самом деле не работает… У Генпрокуратуры было достаточно времени доказать, что выполняет свои обязанности. Но многие резонансные дела так и не сдвинулись с места", - сказала Санду. 

По ее словам, все существующие в стране 660 прокуроров должны вести себя как настоящие прокуроры. 

Папки с документами, фото из архива
© Sputnik / Anar Mustafayev
Все ли тайное стало известным: опубликован отчет Kroll – 2

"Не прятаться по кабинетам и ждать, пока сменится руководство. Руководство будет заменено обязательно. Более того, Эдуард Харунжен ответит перед законом за свое бездействие и злоупотребление положением. А также за то, что его бездействие обернулось кражей миллиардов леев у государства и граждан Республики Молдова", - добавила Санду.

Как заявила премьер, ежедневно поступают данные о коррупции и превышении полномочий.

"Это секретная информация, но мы уже начали процесс ее рассекречивания", - сказал глава кабмина, призвав прокуроров расследовать все случаи и найти виновных. 

Эдуард Харунжен
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Харунжен рассказал о том, что думает об опубликованном отчете Kroll

По словам Санду, единственное, что она требует у прокуроров, это исполнять закон, и тем самым защищать граждан и государство.

Накануне генеральный прокурор Молдовы Эдуард Харунжен отказался комментировать заявление президента страны Игоря Додона по поводу того, что если он не подаст в отставку в течение недели, то глава республики обещает "другие меры". В частности, может быть изменен закон о прокуратуре таким образом, чтобы освободить этот пост.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Харунжен рассказал об отставке Бецишор и судьбе Антикорупционной прокуратуры
Уйдет ли в отставку Харунжен: что заявил Генпрокурор – подробности
Теги:
Майя Санду


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Неделя высокой моды в Париже, сезон осень-зима: фоторепортаж
Это унижение самой Украины, – Захарова о судебном процессе по делу Вышинского
"Это унижение самой Украины" – Захарова о суде по делу Вышинского
Результат Молдовы на Европейских играх
Результат Молдовы на Европейских играх

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться