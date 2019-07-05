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груши на ветке.

В Авдарме во время урагана рухнуло двухсотлетнее грушевое дерево - видео

© Sputnik / М. Барабанов
Общество
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В 2016 году этот экземпляр был занесен в книгу уникальных представителей растительного мира Молдовы.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Сильный ветер и проливные дожди нанесли ущерб не только домовладениям на юге Молдовы, в Гагаузии. В Авдарме не выдержало напора ветра древнее грушевое дерево, расположенное на самой высокой точке села, сообщает местный сайт avdarma.md.

В 2016 году оно было занесено в книгу вековых деревьев Молдовы. Тогда же, специалисты Министерства экологии и лесного хозяйства вместе с сотрудниками Ботанического сада Молдовы определили возраст дерева – 220 лет.

Грушевое дерево - символ Авдармы, который вынесен и на герб села. Семь зеленых груш на дереве обозначают семь родников, вокруг которых было создано село.

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Теги:
сады, стихия


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