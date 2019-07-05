Парламент объявил конкурс на должность нового главы НАРЭ

Кандидат, в частности, должен знать государственный и английский языке и не иметь членства в политических партиях.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. Высшему законодательному органу предстоит назначить нового директора Национального агентства по регулированию в энергетике. Парламентская комиссия по экономике, бюджету и финансам объявила конкурс на замещение этой должности. Об этом говорится в официальном сообщении на сайте НАРЭ.

Кандидаты должны соответствовать ряду требований, среди них - высшее образование в технической, экономической, финансовой или юридической области, опыт работы не менее десяти лет, в том числе не менее трех лет на руководящих должностях в государственных органах или в энергетике, и безупречная репутация.

Кроме того, кандидаты должны знать государственный и английский языке и не иметь членства в политических партиях.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 3 августа, список кандидатов, отобранных для участия, будет объявлен до 12 августа.

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