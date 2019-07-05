Новый министр обороны начинает финансовую проверку в армии

Павел Войку собирается выяснить, на что тратятся деньги налогоплательщиков.

КИШИНЕВ, 5 июл - Sputnik. В министерстве обороны пройдет внутренний аудит, который продлится три месяца, до 30 сентября. Об этом заявил на совещании в военном департаменте глава ведомства Павел Войку.

По словам министра обороны, проверка должен прояснить, на что тратятся деньги, которые выделяются из бюджета на содержание Национальной армии. Еще одна цель аудита - оценить эффективность системы внутреннего управления министерства.

"Граждане Республики Молдова имеют право знать, как тратятся деньги, выделяемый Национальной армии", – заявил Павел Войку.

В этом контексте министр обороны поручил главам управлений министерства, а также подведомственных предприятий подготовить всю необходимую информацию и документы.

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