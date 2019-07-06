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Проспект Молодежи

История Кишинева в одной фотографии

© Photo: Мой город Кишинев
Общество
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Сергей Цуркану
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Как строилась знаменитая столичная, трижды переименованная улица.

Одна из самых известных улиц Кишинева – проспект Григоре Виеру - была построена не так уж давно - в 1952-1953 годах.

Интересно, что с момента открытия улицу переименовывали трижды.

Изначально она называлась странно и непревычно – Центральный Луч. Позже стала проспектом Молодежи. Потом – бульваром Ренаштерий, и уже в 2010 году обрела свое нынешнее имя – проспект Григоре Виеру.

Строительство проспекта Молодежи в Кишиневе
© Photo: Мой город Кишинев
Строительство проспекта Молодежи в Кишиневе

На черно-белой фотографии запечатлен период ее активного строительства. Стоит отметить, что проспект прокладывали по местам хаотичной застройки, сильнейшим образом разрушенной в конце Второй мировой войны. Но памятник комсомольцам уже стоит, а вот привычной гостиницы "Турист" нет и в помине. Построено всего несколько пятиэтажек, а на месте Национального банка – старинные домики.

Интересней всего, пожалуй, две старинные церкви, которые заметны на фото.

Храм Архангелов Гавриила и Михаила или старый Кафедральный собор – на ее месте был построен кинотеатр "Москова", ныне там театр "Еуджен Ионеско".

Собор снесли под строительство кинотеатра в начале 60-х, и, говорят, построен он был столь капитально, что стереть его с лица города было непростой задачей.

Архитектор Алексей Викторович Щусев (1873-1949).
© Sputnik / РИА Новости
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Выше, в левом углу снимка, виден еще один интереснейший храм – собор Святого Ильи, построенный в самом начале XIX века на месте еще более старой, деревянной церкви. Рядом находился замечательный архитектурный памятник – столб с именами пострадавших от набега татар на Кишинев в 1781 году. Сейчас, примерно на его месте, – магазин "Фидеско".

Проспект Григоре Виеру называют одним из самых совершенных. Он построен по всем архитектурным и эстетическим правилам, – на мой взгляд, так и есть. Гулять тут – одно удовольствие. Всегда так было, и надеюсь, – будет.

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