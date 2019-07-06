Погодные рекорды Молдовы 6 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре 6 июля – холоднее всего в этот день было в конце XIX века.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 6 июля приборы зарегистрировали более 120 лет тому назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.

По информации синоптиков, в этот день в 1893 году воздух прогрелся всего до +9,9 градусов по Цельсию.

Рекордный максимум же был отмечен сравнительно недавно. В 1988 году в тени столбик термометра показывал +36,1 градуса.

Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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