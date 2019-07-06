Погодные рекорды Молдовы 6 июля

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 6 июля приборы зарегистрировали более 120 лет тому назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, в этот день в 1893 году воздух прогрелся всего до +9,9 градусов по Цельсию.
Рекордный максимум же был отмечен сравнительно недавно. В 1988 году в тени столбик термометра показывал +36,1 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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