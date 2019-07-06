21:27 06 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.26
  • USD17.95
  • RUB0.28
  • RON4.29
  • UAH0.70
Поиск
Письмо

Отставки в Молдове продолжаются: госведомство осталось без руководителя

© Sputnik /
Общество
Получить короткую ссылку
566 0 0

Жаркая пора для молдавского чиновничества: в государственных структура одна за одной продолжаются отставки.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Руководитель Национального агентства автотранспорта Молдовы Всеволод Бокшанян подал заявление об отставке, сообщил депутат от блока ACUM Петру Фрунзе.

"Глава Национального агентства автотранспорта подал в отставку. Призываю всех перевозчиков не платить нелегальные взносы. Миллионы леев, которые шли на поддержание коррупционной системы, будут перенаправлены на модернизацию транспортных единиц", - написал депутат на своей странице в Facebook.

В 2018 году над Бокшаняном висела угроза увольнения из-за проблем в работе электронной системы e-Autorizație (программа по получению разрешения на право выполнения международных грузоперевозок). Однако тогда чиновнику удалось все уладить - работу софта сумели наладить и уходить из Нацагентства автотранспорта руководителю не понадобилось.

Директор пенитенциара №13 уволился после визита депутатов парламента>>>

В июне этого года депутат Фрунзе призвал министра экономики Вадима Брынзана принять меры и отправить в отставку Бокшаняна.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Уйдет ли в отставку Харунжен: что заявил Генпрокурор – подробности


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Поцелуи из сокровищницы мирового кино
Уличная торговля в Кишиневе: с какими проблемами сталкиваются сельчане
Уличная торговля в Кишиневе: с какими проблемами сталкиваются сельчане
Результат Молдовы на Европейских играх
Результат Молдовы на Европейских играх

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться