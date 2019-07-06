Отставки в Молдове продолжаются: госведомство осталось без руководителя

Жаркая пора для молдавского чиновничества: в государственных структура одна за одной продолжаются отставки.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Руководитель Национального агентства автотранспорта Молдовы Всеволод Бокшанян подал заявление об отставке, сообщил депутат от блока ACUM Петру Фрунзе.

"Глава Национального агентства автотранспорта подал в отставку. Призываю всех перевозчиков не платить нелегальные взносы. Миллионы леев, которые шли на поддержание коррупционной системы, будут перенаправлены на модернизацию транспортных единиц", - написал депутат на своей странице в Facebook.

В 2018 году над Бокшаняном висела угроза увольнения из-за проблем в работе электронной системы e-Autorizație (программа по получению разрешения на право выполнения международных грузоперевозок). Однако тогда чиновнику удалось все уладить - работу софта сумели наладить и уходить из Нацагентства автотранспорта руководителю не понадобилось.

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В июне этого года депутат Фрунзе призвал министра экономики Вадима Брынзана принять меры и отправить в отставку Бокшаняна.

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