В администрации президента Молдовы прокомментировали задержание госслужащего

В ходе расследования предстоит установить и возможную причастность остальных членов комиссии по вопросам гражданства, в которую входят чиновники из аппарата президента, министерства иностранных дел и европейского интеграции, СИБ, Агентства публичных услуг и МВД.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. В администрации президента Молдовы Игоря Додона прокомментировали факт задержания члена комиссии по вопросам гражданства и предоставления политического убежища.

"Президент Молдовы подчеркивает, что коррупционные действия недопустимы независимо от того, совершаются ли они в сфере юстиции, судебного преследования, обеспечения правопорядка, государственного управления на любом уровне и вне зависимости от ранга вовлеченных лиц", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на странице советника главы республики по юридическим вопросам Максима Лебединского.

Там сказано, что "в сотрудничестве с администрацией президента офицеры Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и прокуроры по борьбе с коррупцией задержали члена комиссии по вопросам гражданства и предоставления политического убежища по подозрению в предполагаемых актах пассивной коррупции, допущенных в процессе предоставления гражданства республики иностранному лицу".

"В ходе расследования предстоит установить и причастность остальных членов комиссии, в которую входят чиновники из аппарата президента, министерства иностранных дел и европейского интеграции, Службы информации и безопасности, Агентства публичных услуг и МВД", - сказано в пресс-релизе.

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Накануне сотрудники НАЦ и Антикоррупционной прокуратуры задержали члена комиссии по вопросам гражданства Молдовы при администрации президента республики, а также посредник служащего по факту извлечения выгоды из влияния. Согласно материалам дела, за свои услуги они якобы планировали получить 2500 евро. Подозреваемые помещены в изолятор Антикоррупционного центра на 72 часа. Следствие продолжается для выяснения всех обстоятельств дела.

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