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ремонт дороги

Сюрпризы от примэрии Кишинева: где будет не проехать до конца августа

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Столичные власти берутся за ремонт еще одной улицы - администрацию не устраивает состояние дорожного полотна.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. Водителям на заметку: движение транспорта по столичной улице Студенческая будет затруднено.

Всему виной "плачевное состояние дорожного полотна" на отрезке между улицами Н. Димо и профессора И. Думенюк.

Автомобильная пробка
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Работы возложены на муниципальном предприятии Exdrupo. Концепция ремонта разработана предприятием "Кишинев-проект". 

Так, до 28 июля частично приостановлено движение транспорта по улице Студенческой на участке между улицами Н. Димо и И. Думенюк в направлении улицы И. Думенюк, а с 29 июля по 19 августа такие меры будут действовать в направлении улицы Н. Димо.

С 20-31 августа столичные власти полностью приостановят движение транспорта на отрезке улиц Н. Димо и И. Думенюк.

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