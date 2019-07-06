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Лучшие 100 выпускников у президента Додона

Красивые и умные: отличники, сдавшие все экзамены на "10" - фото

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Среди выпускников с максимальным баллом всего два молодых человека, все остальные - девушки

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. "Десятки" по всем предметам на экзаменах на степень бакалавра в этом году получили 18 человек, что втрое больше, чем в 2018-м. Среди блестяще сдавших выпускников всего два молодых человека, все остальные - девушки.

Лучшие выпускники Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Наивысшие баллы по всем экзаменационным дисциплинам получили:

Кэтэлина Барбарош (выпускница лицея имени И. Крянгэ города Флорешты);

Адриана Буцку (выпускница лицея имени А. Агапие в селе Пепены Сынжерейского района);

Даниела-Патричия Коваль (выпускница кишиневского лицея "Данте Алигиери");

Елена Гросу (выпускница унгенского лицея имени Г. Асаки);

Михаела Ешану (выпускница кишиневского лицея имени Г. Асаки);

Михаела Лозан (выпускница столичного лицея "Данте Алигиери");

Николае Одажиу (выпускник лицея имени Спиру Харет в Кишиневе);

Квинтилиан Рошка (выпускник кишиневского лицея "Мигель Сервантес");

Кристина Сусану (выпускница столичного лицея имени М. Еминеску);

Алина Тарлапан (выпускница бельцкого лицея имени М. Еминеску);

Иоана Ватаман-Мэржиняну (выпускница столичного теоретического лицея "Аристотель"); 

Выпускники лицеев Молдовы, получившие 10 по всем экзаменам БАК-2019
© Photo: Facebook / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
Выпускники лицеев Молдовы, получившие "10" по всем экзаменам БАК-2019

Анна-Мария Секриеру (выпускница теоретического лицея "Аристотель" в Кишиневе);

Кристиана Гросу (выпускница столичного лицея Prometeu-Prim);

Ионела Татару (выпускница кишиневского лицея имени Александру Иоан Куза);

Лаура-Андрея Скимбэтор (выпускница столичного лицея "Аристотель");

Лучиана Апакицей (выпускница кишиневского лицея им. М. Елиаде);

Мария-Магдалина Тякэ (выпускница столичного лицея "Спиру Харет");

Виктория Рашков (выпускница лицея им. М. Елиаде в Кишиневе).

Выпускницы лицеев Молдовы, получившие 10 по всем экзаменам БАК-2019
© Photo: Facebook / Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
Выпускницы лицеев Молдовы, получившие "10" по всем экзаменам БАК-2019

Глава Минобразования Лилиана Николаеску-Онофрей поздравила отличников с успешной сдачей тестирования, отметив их настойчивость и ответственность. Министр призвала выпускников, которые собираются поступать в зарубежные ВУЗы, после получения высшего образования вернуться домой.

В прошлом году "10" по всем экзаменационным дисциплинам получили шесть человек. 

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