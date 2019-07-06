Красивые и умные: отличники, сдавшие все экзамены на "10" - фото

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik. "Десятки" по всем предметам на экзаменах на степень бакалавра в этом году получили 18 человек, что втрое больше, чем в 2018-м. Среди блестяще сдавших выпускников всего два молодых человека, все остальные - девушки.
Наивысшие баллы по всем экзаменационным дисциплинам получили:
Кэтэлина Барбарош (выпускница лицея имени И. Крянгэ города Флорешты);
Адриана Буцку (выпускница лицея имени А. Агапие в селе Пепены Сынжерейского района);
Даниела-Патричия Коваль (выпускница кишиневского лицея "Данте Алигиери");
Елена Гросу (выпускница унгенского лицея имени Г. Асаки);
Михаела Ешану (выпускница кишиневского лицея имени Г. Асаки);
Михаела Лозан (выпускница столичного лицея "Данте Алигиери");
Николае Одажиу (выпускник лицея имени Спиру Харет в Кишиневе);
Квинтилиан Рошка (выпускник кишиневского лицея "Мигель Сервантес");
Кристина Сусану (выпускница столичного лицея имени М. Еминеску);
Алина Тарлапан (выпускница бельцкого лицея имени М. Еминеску);
Иоана Ватаман-Мэржиняну (выпускница столичного теоретического лицея "Аристотель");
Анна-Мария Секриеру (выпускница теоретического лицея "Аристотель" в Кишиневе);
Кристиана Гросу (выпускница столичного лицея Prometeu-Prim);
Ионела Татару (выпускница кишиневского лицея имени Александру Иоан Куза);
Лаура-Андрея Скимбэтор (выпускница столичного лицея "Аристотель");
Лучиана Апакицей (выпускница кишиневского лицея им. М. Елиаде);
Мария-Магдалина Тякэ (выпускница столичного лицея "Спиру Харет");
Виктория Рашков (выпускница лицея им. М. Елиаде в Кишиневе).
Глава Минобразования Лилиана Николаеску-Онофрей поздравила отличников с успешной сдачей тестирования, отметив их настойчивость и ответственность. Министр призвала выпускников, которые собираются поступать в зарубежные ВУЗы, после получения высшего образования вернуться домой.
В прошлом году "10" по всем экзаменационным дисциплинам получили шесть человек.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK