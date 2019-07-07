Владельцам земельных участков грозит штраф, если они не сделают этого

Власти напоминают о санкциях, которые грозят тем, кто отступает от законодательства и не подключается к борьбе с опасным сорняком.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Национальное агентство продовольственной безопасности Молдовы констатировало, что его неоднократные призывы пойти общим фронтом против зловредной амброзии не были приняты во внимание.

"В большинстве населенных пунктов республики фитосанитарные меры по борьбе (с растением – ред.) не предпринимаются", - сообщили в ведомстве.

Ядовитая пыльца амброзии является мощным аллергеном. А период цветения в зависимости от погодных условий может длиться с апреля по октябрь.

В советские времена это растение было карантинным. Это означает, что импортируемую в Молдову продукцию проверяли на наличие семян амброзии, которые, в частности, прилипают к семенам пшеницы и влияют на качество сделанной из нее продукции.

В 2018 году это ядовитое растение правительство Молдовы включило в список запрещенных и разработало программу по борьбе с ним.

Амброзия и штрафы

В Национальном агентстве продовольственной безопасности напомнили о штрафах для тех владельцев земельных участков, которые не борются с амброзией.

Так, Кодекс о правонарушениях предусматривает, что невыполнение в срок или умышленное невыполнение обладателями земель обязательных мероприятий по борьбе с карантинными вредителями, возбудителями болезней растений и сорняками наказывается штрафом для физических лиц в размере от 3 до 12 условных единиц (150-750 леев или 8-42 доллара США по текущему курсу Нацбанка).

Для должностных лиц денежное взыскание составит от 24 до 48 у.е. (1200-2400 леев или 66-133 доллара), а для юридических лиц - от 48 до 90 у.е. (2400-4500 леев или 133-250 долларов).

Опасность амброзии

Как отмечают аллергологи, число пациентов, страдающих аллергией, в Молдове с каждым годом становится все больше. И не в последнюю очередь это люди, которые становятся жертвами амброзии.

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"Это - самый трудноистребимый сорняк. Чтобы его полностью удалить, нужно на четыре метра вглубь копать корневую систему. Это растение очень быстро созревает и его семена очень быстро распространяются ветром", - рассказала кандидат медицинских наук, врач-аллерголог Сюзанна Щит.

Как отметила собеседница, число пациентов, страдающих аллергией, в Молдове с каждым годом становится все больше. И не в последнюю очередь это люди, которые становятся жертвами опасного сорняка. Больше всего от аллергии на амброзию страдают дети раннего возраста и люди старше 45-и лет. У первых еще до конца не сформировался иммунитет. У вторых сопротивляемость организма, наоборот, начинает ослабевать.

Реакция на амброзию сродни аллергии на тополиный пух. Она не дает температуры, при том, что ее проявления похожи на простудные. Длительная аллергия на этот сорняк может привести к развитию бронхиальной астмы. Поэтому медики предупреждают, что при появлении первой реакции стоит обратиться к врачу, а не искать самостоятельно лекарства в аптеках. Профильный специалист отправит на сдачу анализов, после которых назначит точное лечение.

Людям-аллергикам врачи рекомендуют избегать мест, где произрастает амброзия, особенно в период с 10.00 до 16.00, когда отмечается максимальная концентрация пыльцы. Также следует исключить из своего рациона такие продукты как кофе, шоколад, мед, орехи, арбузы и дыни. Стоит отказаться от копченостей и сладкой воды с использованием красителей.

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