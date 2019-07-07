Загадочная Молдова: какие тайны хранит вековой лес "Плаюл Фагулуй"

Заповедник "Плаюл Фагулуй" расположен в Унгенском районе. На территории в пять тысяч гектаров дарит избавление от летнего зноя. Но любознательный турист сможет здесь утолить и жажду знаний. На окраине массива есть местечко, вписанное в историю Молдовы и России.

КИШИНЕВ, 6 июл – Sputnik, Дарья Чернега. В заповеднике нашли свое пристанище редкие виды растений и животных. Увидеть их, особенно впервые, - это совершить путешествие в неведомый мир. Поэтому находится немало желающих совершить специальные туры, во время которых можно ознакомиться с флорой и фауной этого чарующего уголка природы.

Пеший трек для любителей экотуризма

Главное богатство заповедника – старинные буки. Некоторым из них уже под 300 лет. Считается, что Молдова является восточной границей Европы, где растут эти деревья. Они прижились в наших краях из-за влажного климата и холмистого рельефа. В соседней Румынии, кстати, буковые леса охраняются ЮНЕСКО. В молдавском заповеднике "Плаюл Фагулуй" эта порода деревьев занимает около семи процентов от всей флоры. Ознакомиться с разнообразными видами можно во время пешего трека, который проводят сотрудники заповедника.

Старинные буки в заповеднике "Плаюл Фагулуй" © Sputnik / Nicu Goncear

Корни бука в заповеднике "Плаюл Фагулуй" © Sputnik / Nicu Goncear 1 / 2 © Sputnik / Nicu Goncear Старинные буки в заповеднике "Плаюл Фагулуй"

"Перед тем как отправиться в поход, мы проводим инструктаж. Просим быть внимательными, не наступать на сушняк, сохранять тишину в резервации. Не рвать цветы, не собирать грибы, которые занесены в Красную книгу", - рассказала гид Елена Федоренко.

Протяженность туристической тропы составляет два километра. По дороге вглубь леса можно увидеть уникальные растения, занесенные в Красную Книгу Молдовы. Например, лесная орхидея встречается в резервации всего в нескольких экземплярах. В общей сложности в "Плаюл Фагулуй" произрастает 25 растений, которые находятся под охраной государства.

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Ради уникальных кадров

В заповеднике "Плаюл Фагулуй" обитают свыше 200 видов животных. Это – барсуки, лисы, косули, олени, кабаны, дикие кошки, куницы и другие. У любителей дикой природы есть все шансы увидеть их в естественной среде обитания.

Наилучшее время года для фотоохоты на обитателей заповедника - зима. В холода животные сами подходят к специальным кормушкам, которые устанавливают для них лесники. Летом задача усложняется. Звери находят еду самостоятельно. Поэтому ради парочки хороши кадров нужно встать на рассвете.

"В лесу надо вести себя тихо. Лучше всего приходить рано утром, часов в 5-7. Мы примерно знаем, где проходят их тропы", - поделился секретами лесник Петру Чиорчина.

Перед тем, как выйти на фотоохоту до восхода солнца, можно заночевать в домиках, построенных для туристов прямо в лесу. Ими также могут воспользоваться любители порыбачить. В заповеднике есть озеро, в котором обитают толстолобики, карпы и караси.

Место, где умер князь Потемкин

По краю заповедника пролегает историческая дорога, соединяющая румынский город Яссы и Кишинев. Она до сих пор выглядит почти как 200 лет назад: извилистая и неасфальтированная. Доподлинно известно, что именно по ней передвигался фаворит русской царицы Екатерины Второй князь Григорий Потемкин-Таврический после русско-турецкой войны 1787-1791 годов. В октябре 1791 года он направлялся из Ясс в Николаев, однако завершить свой путь так и не смог. Возле села Рэдений Векь самочувствие сановника ухудшилось. Как сообщают источники, знаменитый полководец умер от лихорадки. В память о светлом князе солдаты возвели столб. Спустя годы его заменили на обелиск.

© Sputnik / Николай Костыркин В Старых Рэденах открыли восстановленный мемориал на месте смерти Потемкина

А в 2016 году на месте смерти исторической личности появился целый мемориал. Его возвели благодаря поддержке посольства России в Республике Молдова.

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