Опасные солнечные очки: вред вместо ожидаемой пользы

Эксперт рассказал, как отличить сертифицированный продукт от подделки, и как не стать жертвой недобросовестных продавцов.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Самые опасные солнечные очки – контрафактные, в которых человек ошибочно полагает, что защищен от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей. Поэтому хорошая марка может стать гарантией качества, но только в том случае, если речь идет об оригинальном, а не поддельном аксессуаре.

Глава Национального агентства по защите прав потребителей Сергей Лелик в эфире радиостудии Sputnik рассказал, на что обратить внимание при выборе солнечных очков.

По его словам, в первую очередь необходимо обратить внимание на место, где планируется покупка аксессуара. Известные бренды не могут продаваться на рынках или в палатках, а только в специализированных магазинах.

Понять, что в руках не оригинал можно по весу изделия – очки-копия очень легкие. Для подделки используются дешевые материалы не лучшего качества.

© AP Photo / Mark Humphrey Розовые пластиковые фламинго в защитных очках

"У каждого изделия есть свой идентификационный код, который может быть проверен в Google. Если вы не нашли его в интернете, то можно быть уверенным, что такие очки не являются оригинальными", - отметил Лелик.

Еще один пункт, на который стоит обратить внимание, как отметил собеседник, это маркировка "СЕ". Это обозначение означает, что линзы соответствуют европейским стандартам. Маркировка "СЕ" означает качество товара и должна обязательно присутствовать на оправе.

Не в последнюю очередь важную роль играет и цена на очки.

"Если вы знаете, какие цены у определенного бренда очков, а нашли аксессуар за 150 леев, то, конечно, такие дешевые очки – подделка", - сказал Лелик.

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