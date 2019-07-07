Проверки полиции в Кишиневе: останавливают всех – фото и видео

Если у автомобиля есть какие-то дефекты или водитель не в форме – накануне пригубил спиртного, то за руль лучше не садиться.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Несколько экипажей Национального инспектората по патрулированию проводят рейд на улице Хенри Коандэ на въезде на перекресток с круговым движением площадь Д. Кантемира. Полицейские останавливают практически все автомобили, которые передвигаются по улице. Коандэ.

Патрульные экипажи проверяют в порядке ли водителей документы, употребляли ли автовладельцы алкоголь или наркотики перед тем, как сесть за руль, а также состояние машин с технической точки зрения.

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