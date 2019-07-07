13:19 07 Июля 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.26
  • USD17.95
  • RUB0.28
  • RON4.29
  • UAH0.70
Поиск
Экипажи патрульной полиции

Проверки полиции в Кишиневе: останавливают всех – фото и видео

© Sputnik / Sergiu Prapoșcic
Общество
Получить короткую ссылку
311 0 0

Если у автомобиля есть какие-то дефекты или водитель не в форме – накануне пригубил спиртного, то за руль лучше не садиться.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik. Несколько экипажей Национального инспектората по патрулированию проводят рейд на улице Хенри Коандэ на въезде на перекресток с круговым движением площадь Д. Кантемира. Полицейские останавливают практически все автомобили, которые передвигаются по улице. Коандэ.

Патрульные экипажи проверяют в порядке ли водителей документы, употребляли ли автовладельцы алкоголь или наркотики перед тем, как сесть за руль, а также состояние машин с технической точки зрения.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

Уловка патрульной полиции Молдовы: многих водителей ждут штрафы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Поцелуи из сокровищницы мирового кино
Балтийская аномалия
Видео: "Балтийская аномалия" - воочию
Результат Молдовы на Европейских играх
Результат Молдовы на Европейских играх

блок_2
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться