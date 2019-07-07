Впервые по программе: приднестровцы теперь могут лечить инфаркт в Кишиневе

Такое стало возможным благодаря инициативе по оказанию кардиологической помощи гражданам левобережья в клиниках, находящихся за пределами региона.

ТИРАСПОЛЬ, 7 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. В кардиологический центр города Кишинева были отправлены первые пациенты из Приднестровья. Высокотехнологичные операции проведены жительницам села Парканы и города Тирасполь (77 и 56 лет) с острым инфарктом миокарда. Оперативные вмешательства прошли успешно.

"Это стало возможным благодаря договоренности о сотрудничестве с двумя кишиневскими центрами сердечно-сосудистой хирургии. Согласно приказу Минздрава Приднестровья, пациенты с острым коронарным синдромом при наличии показаний к неотложным вмешательствам в экстренном порядке направляются на лечение в город Кишинев", - отметили в министерстве.

Транспортировка пациентов осуществляется автомобилем скорой медицинской помощи, оснащенным оборудованием, необходимым для мониторинга состояния пациента и оказания неотложной помощи в пути.

В декабре 2018 года был расширен перечень заболеваний, подлежащих лечению за пределами Приднестровья за счет регионального бюджета. Нововведение касалось пациентов с острым коронарным синдромом, нуждающихся в хирургическом лечении.

В марте 2019 года перед новым руководством министерства здравоохранения была поставлена задача найти решение по снижению показателей смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Один из вариантов - программа по оказанию высокотехнологичной помощи гражданам Приднестровья за пределами региона.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во всем мире.

Приднестровье – не исключение. В 2018 году количество пациентов, состоящих на учете у кардиолога, составило больше 27 тысяч.

Наиболее распространенным заболеванием сердечно-сосудистой системы является гипертоническая болезнь. В 2018 году количество пациентов, страдающих этим заболеванием, в регионе достигло почти 20 тысяч человек. Острый инфаркт миокарда перенесли около 500 человек.

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