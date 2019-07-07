Согласно полису или за деньги: как будут лечить семейные врачи

Реформа, которая предполагает свободную практику семейного врача, стартовала в Молдове год назад. Однако люди продолжают задаваться вопросом, как должны предоставляться медицинские услуги – бесплатно или все-таки за деньги, как в частных клиниках.

КИШИНЕВ, 7 июл – Sputnik, Мария Диминец. Свободная практика семейного врача действует во многих странах мира. В некоторых государствах эта практика частная, а в других – общественная, к примеру, как в Румынии.

В нашей стране у таких структур тоже общественный статус. Это означает, что Национальная компания медицинского страхования (НКМС) должна выделять деньги индивидуальным кабинетам семейных врачей в зависимости от числа их пациентов, как это делается сейчас в случае центров семейных врачей, центров общественного здоровья и т.д.

Таким образом, застрахованное лицо, зарегистрированное у семейного врача, который занимается свободной практикой, может получать медицинские услуги по полису медстрахования, а не застрахованное – рассчитаться за оказанную помощь в кассе кабинета семейного врача. То есть для пациента в принципе ничего не изменилось.

В то же время, свободная практика семейного врача может создать условия для повышения качества первичной медицинской помощи.

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"Свободная практика заставит медицинских работников улучшить свое отношение к пациентам. В результате и качество медицинского обслуживания пациентов будет расти", - заявил в эфире радиостудии Sputnik семейный врач Николай Лупу.

По его словам, участковым придется постоянно заниматься самообразованием, приобретать новые знания, становиться лучше, чтобы предоставляемые услуги удовлетворяли нужды пациентов.

"В противном случае люди будут уходить к другим семейным врачам. Меньше пациентов означает меньше денег. Сейчас очень многие меняют участковых, потому что недовольны качеством медпомощи", - сказал Лупу.

Свободная практика семейного врача задумывалась как решение проблемы нехватки участковых в сельской местности. Реформа особенно полезна для молодых кадров, которые, благодаря отдельным индивидуальным кабинетами и своим знаниям, смогут быстро завоевать доверие пациентов и больше зарабатывать. А в центре семейных врачей или центре общественного здоровья руководитель утверждает "правила игры".

Существует проблема, которая может помешать нормальной работе индивидуальных кабинетов, о ней семейные врачи говорят открыто - недостаточное финансирование первичной медицины.

"Это необходимая практика, а в будущем – самая нужная. Это решает проблемы с оказанием медпомощи в селах. Нужно, чтобы Нацкомпания медстрахования выделяла больше денег на первичную медпомощь. Необходимо и более четкое законодательство, потому что существующие пробелы оставляют место для различных толкований, что не есть хорошо", - заявила семейный врач Вероника Трофимова.

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Спустя год после запуска реформы, которая предполагает свободную практику семейных врачей, дела стоят на месте. Процесс заблокирован на уровне местных властей, которые не хотят бесплатно, как то предусмотрено законом, предоставлять участковым площади и медицинское оборудование, необходимые для оказания первичной медпомощи в индивидуальном порядке.

К настоящему моменту свыше 30 семейных врачей запросили разрешение на открытие индивидуальных кабинетов, а пятеро подписали контракты с Национальной компанией медстрахования. Таковы последние данные, указанные на официальном сайте НКМС.

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