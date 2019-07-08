"Молочный скандал" год спустя: что изменилось в магазинах Молдовы

Как страна пережила "молочный скандал", содержатся ли в "молочке" растительные жиры, почему прилавки супермаркетов заставлены продуктами с содержанием пальмового масла, и что ждет молдавских потребителей - читайте в обзоре Sputnik.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Спустя год после "молочного скандала", который всколыхнул молдавское общество, выводы сделали все. И власти, и производители, и потребители. Что изменилось на прилавках магазинов, можно ли покупать продукцию с растительными жирами, и как обезопасить себя, выбирая "молочку"? Обо всем этом Sputnik рассказала исполнительный директор Национальной ассоциации производителей молока и молочной продукции Каролина Линте.

Как Молдова пережила молочный скандал

"Молочный скандал", который "вспыхнул" в Молдове в начале 2018 года, не на шутку встревожил общество. Тогда было выявлено огромное количество нарушений качества продукции, в частности - повышенное содержание растительных жиров и другие несоответствия стандартов. По мнению Линте, из "молочного скандала" выводы сделали все.

"Люди стали искать на полках магазинов молочную продукцию, а не продовольственные товары с содержанием молока и растительных жиров", - заявила Линте в эфире радиостудии Sputnik.

Она отметила, что качество продукции и тогда, и сейчас было неплохим. Как подчеркнула специалист, разница в том, что продукты с содержанием молока и растительных жиров преподносились как молочные продукты.

"Последствием данного скандала стала разработка постановления правительства о требовании к молоку и молочным продуктам, предусматривающего стандарты продовольственного кодекса Международной организации, которая выносит международные требования к молочным продуктам", - добавила Линте.

Могут ли быть в "молочке" растительные жиры?

Важно знать! В молочных продуктах категорически запрещено использование растительных жиров, отметила Линте. Это предусмотрено нормами продовольственного кодекса.

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В том числе именно повышенное содержание растительных жиров в "молочке" на полках магазинов страны спровоцировало в Молдове скандал. К примеру, в сгущенном вареном молоке украинского производства эксперты нашли довольно большой процент растительных жиров.

"Сгущенное молоко содержит сахар и молоко, сконцентрированное при выпаривании воды. Наличие растительных жиров в сгущенном молоке категорически запрещено", - сказала Линте.

На вкус и цвет…

Отвечая на вопрос, может ли потребитель на вкус определить, содержатся ли в продукте растительные жиры, специалист отметила, что "к сожалению, иногда консистенция и вкусовые качества продукции с содержанием растительных жиров более выражены, чем в молочных продуктах".

"Потому что сырье для молочных продуктов – это, в первую очередь, молоко. Молочные продукты состоят более, чем на 90% из молока или побочных продуктов (сыворотки, к примеру). Так как молоко – это живой и питательный продукт, то вкусовые качества у него отличаются от раза к разу. В процессе производства нет такой стабильности как в продуктах с содержанием растительных жиров. Это зависит от химических свойств одного и другого продукта", - пояснила специалист.

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Почему продукции с растительными жирами становится больше?

Полки супермаркетов и магазинов заполонены продукцией с содержанием растительных жиров с такими названиями как: "сырный продукт", "сметанный продукт", "творожный продукт" и так далее. И здесь главное - внимательно изучать упаковку, чтобы не купить кота в мешке…

Комментируя, почему на прилавках становится все больше таких товаров, Линте отметила, что все производители, в первую очередь, пытаются увеличить свою прибыль.

"Стоимость килограмма молочного жира доходит до 110 леев, а растительного жира – 40 леев. Представляете, какая прибыль… Продукты на базе растительных жиров – это не ноу-хау Молдовы, Украины или каких-то других стран бывшего СССР. В принципе, этот продукт был разработан довольно давно компанией Procter & Gamble и назывался маргарином", - пояснила она.

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Специалист отметила, в Молдове потребительская корзина довольно скромная.

"Всем хотелось всегда, особенно властям, предоставить потребителям дешевое молоко и дешевый хлеб. Но и среди потребителей есть слой населения, который готов купить продукт, но, чтобы он был намного дешевле. Поэтому и стали производить такие продукты, как творожный, сметанный или, что еще хуже, сырный", - заявила собеседница.

Вместе с тем специалист обратила внимание, что производители должны правильно информировать потребителя.

"Человек уже сам решает, что ему покупать. Выделять на полках магазинов специальные полки под продукты с содержанием растительных жиров? В сетях тоже бизнес, и никто этим заниматься не будет. А вот информировать потребителей надо", - сказала Линте.

Вредны ли растительные жиры, и из-за чего весь сыр-бор

Представление товаров с растительными жирами как молочной продукции вводит в заблуждение потребителя.

"Говорить о том, что растительные жиры вредны или не вредны, все-таки должен врач-диетолог. Но есть тенденции и научные исследования, которые доказывают, что все-таки растительные жиры или транс-жиры, которые используются в некоторых так называемых продуктах на основе молока и жира, не расщепляются", - сказала Линте.

По ее словам, эти жиры формируются под воздействием высоких температур.

"Есть вероятность того, что они откладываются на сосудах и приостанавливают метаболические процессы в организме", - добавила она.

Что ждет потребителей "молочки" в Молдове?

Как пояснила Линте, в республике принят Закон о правильном информировании потребителя.

"Этот закон вступил в силу частично, потому что его очень сложно внедрять. В принципе, это европейский регламент 2011 года. Европейцы его внедряли несколько лет. Теперь мы стараемся внедрить этот закон. Со следующего года мы должны указывать все жиры, которые находятся в продукте", - сказала собеседница.

Она добавила, что категорически запрещается использовать названия, присущие молочным продуктам ("Молоко", "Сметана"), тем пищевым продуктам, которые произведены на базе молока и растительных жиров.

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"С октября этого года должны исчезнуть такие названия как "творожный продукт", "сметанный продукт" или "сырный продукт"", - добавила она.

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