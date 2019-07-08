У кого в Кишиневе отключат свет - список улиц

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Компания Red Union Fenosa сообщает, что в понедельник 8 июля из-за проведения технических работ ожидаются плановые отключения электроэнергии на некоторых улицах Кишинева, а также во многих населенных пунктах Молдовы.

В столице без света останутся жители ряда домов в секторах:

Центр:

- Хынчештское шоссе 44, Митрополит Гурие Грос 16, В. Дическу 53-91, 64-140 - в период с 09:15 - 17:00.

- ул. Колумна 135-143, 140-154, 151-161, Митрополит Дософтей 128-134, Митрополит Петру Мовилэ 39-41, Сфатул Цэрий 61, 61A, 61/1A - в период с 09:00 - 19:00.

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Ботаника:

- ул. Новобачойская 14, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, переулок Новобачойской 14 - в период с 09:00 - 16:00.

Буюканы:

- ул. Бисеричий 20, 26/1, 28B, 28/8, 28/11, 30/1, Г. Кодряну 46, 59/1, 73, 79/2, 87A, Драгомирна 19-63, 28-58, И. Крянгэ 55-61, 61A, 63, Скитулуй 15-21, 16-32, В. Лупу 46/1, 46/2, 46/3, 48A, 48D - в период с 09:10 - 17:00.

- ул. Сучава 110 - в период с 09:00 - 13:00.

Отключения электроэнергии ожидаются и в районах Молдовы. Подробный список - на сайте gasnaturalfenosa.md.

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