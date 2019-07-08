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Проблема с душком: очистные сооружения в городах Молдовы выйдут из строя

© AFP 2019 / Kenzo Tribouillard
Общество
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На строительство новых очистных станций нужны миллионы евро, которых нет в местных бюджетах.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. В Молдове устарели более 90 процентов очистных сооружений, построенных в городах в 80-х годах прошлого века. Хуже всего дела в Страшенах и Унгенах, требуют срочной замены и очистные сооружения в Комрате.

Очистные сооружения
© Sputnik / Илья Питалев
В Кишиневе в очередной раз пообещали решить проблему очистных сооружений

Для совместного поиска решения проблемы мэры городов Молдовы встретились в Теленештах, где посетили построенную два года назад новую очистную станцию. Там они пообщались с представителями международных организаций, финансирующих проекты в Молдове.

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По сообщению главы администрации Унген, ситуация в его городе типична для населенных пунктах в Молдове. Очистные сооружения, которые находятся вдали от города, в аварийном состоянии, а строительство новой станции мощностью до 7 тысяч кубометров в день будет стоить более 10 миллионов евро.

На встрече присутствовал посол США в Молдове Дерек Хоган и представители USAID. При строительстве очистной станции в Теленештах 70 процентов средств выделил Национальный фонд регионального развития и Агентство США по международному развитию.

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Теги:
очистные сооружения


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