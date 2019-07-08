Богдан Зумбряну ушел из НАЦ

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Экс-глава Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы Богдан Зумбряну подал в отставку с поста руководителя управления уголовного расследования НАЦ. Информацию подтвердила пресс-секретарь ведомства Анжела Старински.

Парламент отправил Зумбряну в отставку с поста главы НАЦ 8 июня голосами 61 депутата. Депутаты аргументировали это решение тем, что он виновен в многочисленных злоупотреблениях положением, включая проигранные дела Республики Молдова в ЕСПЧ,

Спустя 10 дней парламентарии постановили, что исполнять обязанности главы Антикоррупционного центра станет замруководителя структуры Лидия Киреогло. Это предложение поддержали 56 депутатов.

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Согласно действующему законодательству, главу НАЦ назначает и отправляет в отставку парламент Молдовы большинством голосов избранных депутатов.

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