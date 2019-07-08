Молдавский след в Хабаровском крае: зачем молдаване построили целый поселок

Согласно решению центральных властей, каждая советская республика должна была построить по населенному пункту на пути следования Байкало-Амурской магистрали. Молдавская ССР не стала исключением.

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik, Дарья Чернега. В этом году исполняется 45 лет с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Именно 8 июля 1974 года было обнародовано постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР "О строительстве Байкало-Амурской железнодорожной магистрали" (БАМ). Проект был среди самых амбициозных, которые реализовал СССР. БАМ стал одной из крупнейших магистралей в мире. Его помогали строить комсомольцы со всего Союза. Воспоминаниями о вкладе молдавских строителей и студентов с корреспондентом поделился Sputnik экс-премьер Молдовы Дмитрий Брагиш.

© Sputnik / Владимир Грановский Председатель Научного Совета АН СССР по проблемам БАМа академик Абел Аганбегян (слева) и члены Совета перед картой БАМ.

Согласно решению центральных властей, каждая советская республика должна была построить по населенному пункту на пути следования Байкало-Амурской магистрали. Молдавской ССР было поручено построить поселок Алонка в Хабаровском крае. Он же впоследствии стал железнодорожной станцией.

Алонка с молдавским акцентом

Как вспоминает Брагиш, для строительства Алонки в Кишиневе был создан специальный трест - Молдстрой-БАМ. Он не только отправлял рабочих в Хабаровский край, строительство Алонки было полностью молдавским проектом.

"Весь проект разрабатывался в Кишиневе. Разрабатывался так, чтобы он более или менее соответствовал национальному колориту. Наши рабочие не только приехали строить, подготовительные работы были сделаны в Кишиневе", - рассказал Брагиш.

Когда молдавские стройотряды прибыли впервые на место строительства Алонки, там было глухое место. Традиционно в этих краях обитали охотники и рыболовы - эвенки, нанайцы. Возведение современного поселка началось практически с нуля. Молдаване строили не только железнодорожную станцию, но и трех-четырехэтажные дома, школу, клуб, дороги, проводили коммуникации - тепло и свет.

Какая связь у БАМа с Сергеем Лазо

Помимо строителей на постоянной основе, каждое лето в Алонку посылали студентов кишиневского Политехнического института. В 1978 году в составе студенческого отряда находился и Брагиш.

"Сначала мы прилетели в Комсомольск на Амуре. Потом больше суток поездом, а после почти весь день на автобусе. По дороге мы видели разные памятники строителей БАМа. Например, сапог, прибитый на высоте 10-15 метров, либо другие подобные вещи, напоминающие о первопроходцах", - рассказал собеседник.

Летом 1978 года студенческий отряд, прибывший в Алонку, увидел временный городок с оформившейся инфраструктурой. Сдавались первые объекты - жилые дома, школа, клуб. Студенты трудились по двум направлениям: в течение рабочего дня выполняли работы по строительству городка, а вечером и по выходным возводили постамент для памятника революционеру Сергею Лазо.

© Sputnik / РИА Новости Сергей Георгиевич Лазо

"Поскольку Политехнический институт носил имя Сергея Лазо, и по имеющейся информации в гражданскую войну он воевал в этих местах, у нас возникла идея - собрать деньги и построить ему памятник",- поделился воспоминаниями собеседник.

Памятник Сергею Лазо был установлен в ноябре 1978 года.

"Думаю, что все, кто проезжает мимо Алонки или приезжает в этот населенный пункт, видят этот памятник, так как он был установлен прямо у входа на железнодорожную станцию", - отметил Брагиш.

Комсомольский быт

По воспоминаниям Брагиша, в 1978 году студенты не испытывали бытовых трудностей на "стройке века". Они жили в общежитиях, в их распоряжении была баня, кафе.

"У меня сложилось впечатление, что БАМ был обеспечен лучше, чем другие регионы страны", - поделился мнением Брагиш.

© Sputnik / Игорь Зотин В строительстве БАМа активное участие принимали студенческие строительные отряды.

Отправлялись на БАМ не только ради энтузиазма. Во время строительства Байкало-Амурской магистрали можно было неплохо заработать. Студент за два месяца работы мог рассчитывать на сумму до 500 рублей.

"Если говорить о строителях, то они получали намного больше. Раз человек за 2-3 года работ на БАМе мог себе позволить купить "Жигули", или даже машину получше, значит, неплохие заработки были", - отметил собеседник.

Станция и населенный пункт Алонка строились в течение пяти лет. Некоторые наши соотечественники больше не вернулись домой, оставшись жить в этом поселке. А Кишиневский Политехнический институт еще долгое время поддерживал отношения с этим поселком.

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