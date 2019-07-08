Пострадавшие вкладчики MAIB: мы просто хотим вернуть свои деньги

Клиенты, ячейки которых опустошили в одном из филиалов банка, рассказали, что узнали о произошедшем инциденте из SMS от MAIB.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Группа пострадавших вкладчиков КБ Moldova Agroindbank АО, в одном из филиалов которого опустошили сейфовые ячейки, пришли в понедельник в банк, чтобы узнать, что их ждет дальше.

"Сегодня мы собрались здесь. Те, кто пришел сюда, лишь маленькая часть от всей группы людей, с которыми произошла эта неприятность. Мы пришли за каким-то ответом. Будут ли они возмещать людям то, что мы потеряли – то, что у нас украли, или не будут. Пока никакого ответа четкого нет", - сказал один из пострадавших вкладчиков после встречи с представителями банка в первой половине дня.

Он пояснил, что жертвы налета на банк находятся перед зданием филиала с утра.

"Никаких четких ответов. Все, что у нас спросили, – у кого какие суммы были, какие ценности, какие документы и так далее. Узнали, что в 14.30 будет заседание советf директоров банка, на котором будет принято решение, что делать - компенсировать или нет. Отсюда мы не уйдем без какого-то четкого ответа", - добавил клиент банка.

Когда потеряли все сбережения

Среди пострадавших вкладчиков много тех, rто всю жизнь был на заработках за границей. Свои сбережения люди хранили в банке. Одну из женщин, которая потеряла все свои накопления, утром в понедельник увезли на "скорой".

По словам очевидцев, у женщины cхватило сердце.

"Мы не требуем ничего лишнего, мы хотим вернуть своё. Я человек пожилого возраста, нахожусь на пенсии. Я хотела обеспечить свою старость. Отнесла деньги на хранение в банк. И что получилось? Нас просто обокрали…", - говорит сквозь слезы другая клиентка MAIB.

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Если конкретное решение со стороны банка не будет принято, то вкладчики намерены обратиться к правительству.

Никаких звонков, только SMS-ка

О произошедшей краже из банка пострадавшие вкладчики узнали из поступивших SMS.

"Никто даже не позвонил. Даже не сказали, что, граждане, вот произошло такое, приходите… Просто SMS… о том, что было проникновение в банк, был доступ к кассам… и всё решится. Это всё. Мы пришли в филиал. Охранник сказал пойти в полицию. Были в инспекторате полиции Буюкан. Написали заявление. Вышли несколько представителей банка и сказали, что все решится. И всё! Ничего конкретного! Ждем решения совета директоров!", - заявил другой вкладчик.

По его словам, он никогда даже подумать не мог, что в таком солидном банке могло произойти что-то подобное.

Корреспондент Sputnik направил запрос в банк с вопросом о том, какое решение принял админсовет банка. На момент написания материала ответ от MAIB не поступил.

По данным Генинспектората полиции, в ночь с 5 на 6 июля в филиале №5 КБ Moldova Agroindbank АО, который расположен на улице И. Крянгэ, 78 в Кишиневе, в специально охраняемой камере хранения неизвестные лица опустошили 84 индивидуальные ячейки клиентов, в которых хранились деньги, материальные ценности, драгоценности и документы, после чего скрылись с места преступления.

"К настоящему моменту в полицию обратился 31 человек – речь идет о пострадавших по этому делу, и установлен материальный ущерб на общую сумму в 29 миллионов 431 тысячу 840 леев", - ранее сообщили в инспекторате.

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