Додон наградил молдавских спортсменов за достижения на Европейских играх

Молдавские спортсмены и их тренеры получили государственные награды из рук президента республики.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон вручил высокие государственные награды спортсменам, которые завоевали медали на Вторых Европейских играх в Минске, а также их тренерам.

Указом главы республики за особые заслуги в области физической культуры и спорта и за высокие результаты на Европейских играх-2019 в Минске вручены следующие награды:

Орден "Трудовая слава" (Gloria Muncii) – главному тренеру национальной сборной по самбо Юлию Пятьковскому,

Медаль "За гражданские заслуги" (Meritul Civic):

самбистке Сабине Артемчук, которая выиграла серебро;

Паулине Ешану и Денису Такий, которые завоевали бронзовые медали по самбо;

тренеру спортивной школы борьбы, муниципий Бендеры Сергею Шахову;

главному тренеру национальной сборной по стрельбе из лука Ирине Чекановой.

Додон также вручил почетные дипломы президента Республики Молдова группе спортсменов и тренеров.

"По этому случаю искренне поздравил участников состязаний, поблагодарил их за достойное представление страны в Минске, где я принял участие в открытии Европейских игр и поддержал нашу команду", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Он отметил, что во Вторых Европейских играх участвовали около 6 тысяч спортсменов из 50 стран. Национальная Олимпийская сборная Республики Молдова состояла из 50 человек, которые выступали в 10 видах спорта и в итоге завоевали одну серебряную и четыре бронзовые медали.

В общем зачете это позволило Молдове занять 36-ое место из 50 участвовавших в турнире сборных. Всего награды завоевывали спортсмены 43 стран. Уже в стартовые дни отличились самбисты, которые принесли в копилку команды три медали. Это серебро Сабины Артемчук и две бронзы – Дениса Такий и Паулины Ешану. Еще две бронзы – на счету борца греко-римского стиля Виктора Чобану и представительницы женской борьбы Анастасии Никиты.

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