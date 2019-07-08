Разгромленные остановки: в примэрии Кишинева решат, как исправлять ситуацию

КИШИНЕВ, 8 июл - Sputnik. Столичные власти планируют провести анализ состояния всех остановок общественного транспорта, как в самом городе, так и в населенных пунктах, входящих в муниципий. Помогать в оценке состояния мест, где пассажиры ждут общественный транспорт, будет Европейский институт политик и реформ.
Гражданские активисты и общественные деятели смогут высказаться о том, как сделать остановки общественного транспорта наиболее комфортными для пассажиров и, в то же время, прочными, чтобы их срок эксплуатации не исчислялся бы 5-7 годами.
В то же время, ряд экспертов придерживается мнения, что остановки не могут выстоять и нескольких лет вовсе не из-за погодных условий. Основной вред наносят вандалы - жители Кишинева или приезжие, которые нещадно громят объекты общественного достояния, строительство и ремонт которых финансируются из муниципального бюджета.
Психологи объясняют подобное агрессивное поведение некоторых представителей столичного общества уровнем их развития.
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Специалисты утверждают: некоторая часть людей находится на инфантильном, недостаточном уровне развития. Капитализация межличностных связей приводит к тому, что человек вступает в сложные отношения с миром, где он должен бороться за кусок хлеба и свое выживание. Не каждый выдерживает эту суровую конкуренцию, выплескивая внутреннюю агрессию в виде актов вандализма, таким образом противопоставляя себя обществу, уверены психологи.
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