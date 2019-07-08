Официально: кто будет занимать пост и.о. примара Кишинева

В столичной администрации рассказали, кто будет временно руководить Кишиневом после отставки Кодряну и Грозаву.

КИШИНЕВ, 8 июл – Sputnik. Исполнять обязанности генерального примара (мэра) Кишинева временно будет и.о. секретаря муниципального совета столицы Адриан Толмач.

"Такая мера принята в связи с тем, что должность примара оказалась вакантной, учитывая решение муниципального совета от 4 июля 2019 года об освобождении Руслана Кодряну и Нистора Грозаву с должностей вице-примаров Кишинева и объявлении этих постов вакантными", - отметили в примэрии.

На основе того же указа глава управления местной публичной администрации будет временно исполнять обязанности секретаря муниципального совета Кишинева пока на посту и.о. примара находится Талмач.

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