Депутаты разберутся, кто и как прослушивал телефоны граждан Молдовы

Число прослушивания телефонных разговоров граждан Молдовы за последний год возросло: прокуроры говорят о трех с половиной тысячах случаев, в Службе информации и безопасности заявляют о семи тысячах "прослушек".

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. В последние годы резко возросло число незаконного прослушивания телефонных разговоров, а прокуроры превышали свои полномочия, вмешиваясь таким образом в личную жизнь граждан страны. Об этом заявил депутат от блока ACUM Игорь Гросу, пишет sputnik.md.

В парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку провели слушания представителей спецслужб Молдовы, которые применяют особые меры (в виде прослушивания - ред.) при расследовании ряда правонарушений.

Гросу утверждает: прокуроры злоупотребляли выдачей разрешений на прослушивание разговоров граждан Молдовы, причем делали это по указанию предыдущих властей.

"Выводы комиссии неутешительны. Число прослушиваемых абонентов значительно возросло. В прокуратуре заявили о трех с половиной тысячах, а в СИБе говорят о семи тысячах. В ряде случаев разрешения на прослушивание разговоров граждан выдавались незаконно и выборочно", - отметил Гросу.

Депутат сообщил, что члены парламентской комиссии запросили у спецслужб государства информацию о том, занимались ли прослушиванием граждан страны частные структуры, приближенные к предыдущей власти.

В частности, по утверждению парламентария, такую практику могли осуществлять частные охранные агентства, которым выдавали соответствующее оборудование.

"Согласно законодательству, только у СИБа может быть такое оборудование. Нам предстоит выяснить, есть ли сейчас у частных охранных агентств такие устройства. В случае подтверждения подозрений профильной комиссии, оборудование должно быть найдено и изъято", - уточнил Гросу.

Несколькими днями ранее министр внутренних дел Андрей Нэстасе заявил в эфире одного из частных телеканалов, что у лидеров предыдущей парламентской коалиции была своя, налаженная система прослушивания телефонных разговоров неугодных граждан. По официальной статистике, число прослушиваемых абонентов в Молдове возросло с 2014 года вдвое - с 5 тысяч 900 человек до 12 тысяч к концу 2018 года.

Эксперты утверждают - такие показатели слежки за телефонными разговорами граждан страны демонстрируют, что подобные специальные меры использовались со злоупотреблениями.

Однако стоит ли опасаться рядовому гражданину, обсуждающему последние политические события в республике со своими коллегами, того, что каждое его слово фиксируется в СИБе? Ответ на этот вопрос ранее корреспонденту Sputnik Молдова дал ветеран спецслужб, эксперт по вопросам национальной безопасности Ион Ляху.

"Конечно же, прослушивать простого дворника или рабочего СИБу не интересно, а политика или влиятельного бизнесмена — недоступно. Законодательство Молдовы настолько далеко от истинных угроз национальной безопасности, что в поле зрения спецслужб попадают "однообразные не те". Очень часто работа ведется впустую и прослушивают не тех "объектов", которые могли нанести опасность государству", — сообщил Ляху.

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По словам эксперта, оперативно-технические мероприятия такого порядка — очень дорогое удовольствие. Таким образом миф о том, что прослушивают мобильные телефоны всех абонентов, либо большей их части, является сильно преувеличенным. У спецслужб Молдовы, по словам Ляху, попросту нет таких технических мощностей.

Не так легка и процедура получения разрешения на прослушивание по телефону конкретного человека. Оперативный сотрудник СИБ должен убедить свое руководство в том, что тот человек, который заслуживает пристального внимания со стороны спецслужб, действительно опасен.

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