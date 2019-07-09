MAIB выплатит каждому пострадавшему клиенту компенсацию: каков размер суммы

Банк объявил о вознаграждении в размере миллиона леев тем, кто предоставит данные, которые смогли бы помочь задержать преступников и вернуть украденное имущество клиентов MAIB.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Админсовет КБ Moldova Agroindbank АО, собравшийся в срочном порядке, принял решение компенсировать каждому пострадавшему клиенту, чьи сейфовые ячейки опустошили в одном из филиалов банка, сумму до 500 тысяч леев. Об этом сказано в официальном пресс-релизе, размещенном на сайте финучреждения.

Руководство банка приняло такое решение, "невзирая на договорные положения и национальную и региональную банковскую практику".

"Это беспрецедентная ситуация для Республики Молдова и для MAIB. Наши усилия направлены прежде всего на решение вопросов пострадавших клиентов, которых хотим заверить, что мы будем работать круглосуточно, чтобы как можно скорее решить сложившуюся ситуацию", - заявил председатель правления MAIB Сергей Чеботарь.

По его словам, совет банка и все руководство сожалеет о случившемся.

В MAIB отметили, что приоритетом номер один для руководства банка остается проведение всех необходимых мер в сотрудничестве с правоохранительными органами для выявления виновных в краже, что позволило бы полностью компенсировать потери пострадавшим клиентам.

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"С этой целью банк объявляет о вознаграждении в размере миллиона леев потенциальным информаторам за предоставление данных, которые позволили бы задержать преступников и вернуть украденное имущество. Информация может быть предоставлена по адресу: urgente@maib.md или по телефону +373 69268348 или +373 68093777", - сообщили в банке.

В MAIB отметили, что помимо обеспечения дополнительных мер безопасности, услуга по предоставлению индивидуальных сейфов будет реформирована в соответствии с лучшими банковскими практиками.

"Moldova Agroindbank призывает все стороны - органы государственной власти, СМИ, лидеры общественного мнения - проявлять максимальную осторожность и беспристрастность в отношении этой темы", - добавили в банке.

Там также подчеркнули, что "MAIB работает в обычном режиме, предоставляя весь спектр банковских продуктов и услуг, полностью выполняя свои обязательства перед клиентами".

По данным Генинспектората полиции, в ночь с 5 на 6 июля в филиале №5 КБ Moldova Agroindbank АО, который расположен на улице И. Крянгэ, 78 в Кишиневе, в специально охраняемой камере хранения неизвестные лица опустошили 84 индивидуальные ячейки клиентов, в которых хранились деньги, материальные ценности, драгоценности и документы, после чего скрылись с места преступления.

"К настоящему моменту в полицию обратился 31 человек – речь идет о пострадавших по этому делу, и установлен материальный ущерб на общую сумму в 29 миллионов 431 тысячу 840 леев", - ранее сообщили в инспекторате.

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