Молдавские депутаты хотят отправить в отставку генпрокурора Харунжена

Парламентарии обсудят единственный вопрос, включенный в повестку, и касающийся констатации невыполнения условий по назначению на пост генерального прокурора.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Парламент Молдовы собирается на заседание во вторник, чтобы обсудить один единственный вопрос, включенный в повестку. Речь идет о констатации невыполнения условий по назначению на пост генерального прокурора Эдуарда Харунжена.

Авторами законопроекта стали представители мажоритарной коалиции, в которую входят Партия социалистов Республики Молдова и блок ACUM, а именно Владимир Цуркану, Василий Боля, Сергей Литвиненко и Игорь Гросу.

Заседание парламента намечено на 14.00.

Ранее президент республики Игорь Додон заявил, что парламент Молдовы созовет во вторник, 9 июля, пленарное заседание, чтобы начать процедуру отстранения от должности генерального прокурора Харунжена.

Додон напомнил, что с момента назначения на эту должность Харунжена, он опротестовывал процедуру, по которой был назначен генеральный прокурор. Президент подчеркнул, что после законодательного закрепления парламентариями отставки генпрокурора, он подпишет указ о его отставке.

Первый месяц: что удалось и что не удалось новой власти>>>

Глава МВД Андрей Нэстасе обратился к председателю Высшего совета прокуроров провести заседание по поводу его запросов, связанных с деятельностью Генеральной прокуратуры и, в частности, Харунжена.

"Высший совет прокуроров должен обсудить вопросы, поднятые в обращении, распорядится о регистрации жалобы на генерального прокурора в регистре №1 структуры и назначить согласно закону одного или несколько прокуроров, которые рассмотрят жалобу и начнут уголовное преследование генпрокурора за соучастие в узурпации государственной власти, превышение служебных полномочий, вмешательство в осуществление правосудия, пассивную коррупцию", - отметил глава МВД.

Он также попросил заслушать в рамках уголовного преследования в качестве свидетелей тех, кто подписал декларацию парламента о захваченном государстве. Нэстасе отметил, что заседание Высшего совета прокуроров было заявлено на 10.00 9 июля.

Однако Высший совет прокуроров объявил утром во вторник, что этого заседания не будет.

"В контексте информации, появившейся в СМИ со стороны министра внутренних дел Андрея Нэстасе об экстренном заседании Высшего совета прокуроров, заявляем, что на 9 июля не было запланировано и не было созвано пленарное заседание", - отметили в Высшем совете прокуроров.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK