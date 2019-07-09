Шестеро на одно место: кто метит на пост главы Генинспектората полиции

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Шестеро бывших руководителей из структур МВД Молдовы попробуют себя в конкурсе на пост главы Генерального инспектората полиции.
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Об этом сообщает sputnik.md.
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Утром во вторник у кандидатов запланирован письменный этап собеседования.
На письменный конкурс допущены:
- экс-глава Пограничной полиции Молдовы Фредолин Лекарь;
- руководитель управления полиции АТО Гагаузия Иван Чеботарь;
- глава юридического управления Генинспектората полиции Виорел Чернэуцяну;
- замглавы бельцкого инспектората полиции Думитру Чеботарь;
- руководитель центра по борьбе с трафиком людей Лилиан Левандовский;
- глава управления международной и внешней помощи Генинспектората полиции Владимир Негура.
Ранее пост главы Генинспектората полиции занимал Александр Пынзарь. Его отправили в отставку члены правительства на заседании 10 июня. Исполняющим обязанности главы структуры назначили Георге Балана.
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