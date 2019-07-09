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Генеральный инспекторат полиции

Шестеро на одно место: кто метит на пост главы Генинспектората полиции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Стали известны имена кандидатов на пост руководителя Генерального инспектората полиции.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Шестеро бывших руководителей из структур МВД Молдовы попробуют себя в конкурсе на пост главы Генерального инспектората полиции.

Еуджениу Питерски
© Photo: Facebook / Poliția Republicii Moldova / IGP
Еуджениу Питерски будет и.о. замглавы Генинспектората полиции

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Утром во вторник у кандидатов запланирован письменный этап собеседования.

На письменный конкурс допущены:

  • экс-глава Пограничной полиции Молдовы Фредолин Лекарь;
  • руководитель управления полиции АТО Гагаузия Иван Чеботарь;
  • глава юридического управления Генинспектората полиции Виорел Чернэуцяну;
  • замглавы бельцкого инспектората полиции Думитру Чеботарь;
  • руководитель центра по борьбе с трафиком людей Лилиан Левандовский;
  • глава управления международной и внешней помощи Генинспектората полиции Владимир Негура.

Ранее пост главы Генинспектората полиции занимал Александр Пынзарь. Его отправили в отставку члены правительства на заседании 10 июня. Исполняющим обязанности главы структуры назначили Георге Балана.

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Теги:
полиция


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