Шестеро на одно место: кто метит на пост главы Генинспектората полиции

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. Шестеро бывших руководителей из структур МВД Молдовы попробуют себя в конкурсе на пост главы Генерального инспектората полиции.

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Утром во вторник у кандидатов запланирован письменный этап собеседования.

На письменный конкурс допущены:

экс-глава Пограничной полиции Молдовы Фредолин Лекарь;

руководитель управления полиции АТО Гагаузия Иван Чеботарь;

глава юридического управления Генинспектората полиции Виорел Чернэуцяну;

замглавы бельцкого инспектората полиции Думитру Чеботарь;

руководитель центра по борьбе с трафиком людей Лилиан Левандовский;

глава управления международной и внешней помощи Генинспектората полиции Владимир Негура.

Ранее пост главы Генинспектората полиции занимал Александр Пынзарь. Его отправили в отставку члены правительства на заседании 10 июня. Исполняющим обязанности главы структуры назначили Георге Балана.

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