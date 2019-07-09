Развод и девичья фамилия - почему в Молдове распадаются семьи

Есть ряд причин, по которым в Молдове разрушаются с виду счастливые семьи: к сожалению, самая распространенная из них - недостаток финансов.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik, Андрей Петрик. Любовная лодка разбилась о быт - примерно так сегодня можно охарактеризовать ситуацию с молдавскими семьями. По статистике, среднегодовое соотношение заключаемых браков и разводов в Молдове составляет два к одному.

Из-за чего случаются ссоры и скандалы

Основные факторы, из-за которых распадаются семьи в республике, - нехватка финансов, отсутствие квартиры, совместная жизнь с родителями, а также частые измены одного из супругов.

По словам социологов, на недостаток денег в семье чаще всего обращают внимание женщины, провоцируя ссоры и скандалы с мужем. Основной аргумент жены в данной ситуации - необходимость содержать детей, и не всякая психика представительницы прекрасного пола выдержит испытание безденежьем.

Постоянная критика, бытовые конфликты, унижение спутника жизни являются основными факторами, подтачивающими институт семьи.

По словам психологов есть еще одна причина, по которой может распасться семья, - когда муж и жена пытаются "переделать" друг друга, подмять под себя. Здесь на смену любви постепенно может прийти неприязнь, а семейная бухгалтерия и дети станут единственными скрепами, которые будут сдерживать такую семья от окончательного распада.

Заработки за границей как серьезное испытание

Однако одной из главных проблем, влияющих на институт семьи в Молдове, является отъезд одного из супругов на длительное время на заработки. В этом случае, по мнению психологов, чувства могут притупиться, а все отношения будут завязаны на необходимости постоянного обеспечения семьи - не более. Также часто один из партнеров, уехавших за рубеж, может закрутить роман на стороне и создать новую ячейку общества вдалеке от Родины.

Рассуждая в беседе с корреспондентом Sputnik о семейных принципах и ценностях, врач-андролог Адриан Садовник рассказал, что пара в формате муж-жена перестает существовать, когда в их отношениях начинается излишняя бухгалтерия.

"Бытовые функции муж с женой должны сразу же, с момента начала совместной жизни, четко разделить. Мужчина — добытчик в семье, у него должна болеть голова о том, что его семья будет есть, и на какие средства они поедут отдыхать в отпуск и на каникулы. Женщина же должна, в первую, очередь, заботиться об уюте. Если говорить схематично, то это - задачи типа: что и куда в доме поставить, и что необходимо купить", — отметил Садовник.

Отсутствие внимания усугубляет проблему

Странно, но в былые времена мужья и жены в Молдове относились друг к другу с более пристальным, нежели теперь, вниманием.

"Люди открывались друг другу, вникали в жизнь друг друга. Сейчас же даже те, кто живет под одной крышей, безразличны один к другому", — констатировал собеседник.

Еще одна грань семейных проблем — участие родственников пары. О маменькиных сынках и папиных дочках "гуляет" великое множество анекдотов, и, увы, многие в этих героях могут узнать себя, если критически к себе самим относятся. Участие родственников в жизни молодой семьи должно придерживаться известного девиза врачей - "не навреди".

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