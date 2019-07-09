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Обручальное кольцо.

Развод и девичья фамилия - почему в Молдове распадаются семьи

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Есть ряд причин, по которым в Молдове разрушаются с виду счастливые семьи: к сожалению, самая распространенная из них - недостаток финансов.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik, Андрей Петрик. Любовная лодка разбилась о быт - примерно так сегодня можно охарактеризовать ситуацию с молдавскими семьями. По статистике, среднегодовое соотношение заключаемых браков и разводов в Молдове составляет два к одному. 

Из-за чего случаются ссоры и скандалы

Основные факторы, из-за которых распадаются семьи в республике, - нехватка финансов, отсутствие квартиры, совместная жизнь с родителями, а также частые измены одного из супругов. 

По словам социологов, на недостаток денег в семье чаще всего обращают внимание женщины, провоцируя ссоры и скандалы с мужем. Основной аргумент жены в данной ситуации - необходимость содержать детей, и не всякая психика представительницы прекрасного пола выдержит испытание безденежьем. 

Постоянная критика, бытовые конфликты, унижение спутника жизни являются основными факторами, подтачивающими институт семьи.   

Пенсионер на скамейке, архивное фото
© Sputnik / Сергей Мальгавко
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По словам психологов есть еще одна причина, по которой может распасться семья, - когда муж и жена пытаются "переделать" друг друга, подмять под себя. Здесь на смену любви постепенно может прийти неприязнь, а семейная бухгалтерия и дети станут единственными скрепами, которые будут сдерживать такую семья от окончательного распада. 

Заработки за границей как серьезное испытание

Однако одной из главных проблем, влияющих на институт семьи в Молдове, является отъезд одного из супругов на длительное время на заработки. В этом случае, по мнению психологов, чувства могут притупиться, а все отношения будут завязаны на необходимости постоянного обеспечения семьи - не более. Также часто один из партнеров, уехавших за рубеж, может закрутить роман на стороне и создать новую ячейку общества вдалеке от Родины.

школа
© Sputnik / Yevgeny Fatkin, Vadim Titov
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Рассуждая в беседе с корреспондентом Sputnik о семейных принципах и ценностях, врач-андролог Адриан Садовник рассказал, что пара в формате муж-жена перестает существовать, когда в их отношениях начинается излишняя бухгалтерия.

"Бытовые функции муж с женой должны сразу же, с момента начала совместной жизни, четко разделить. Мужчина — добытчик в семье, у него должна болеть голова о том, что его семья будет есть, и на какие средства они поедут отдыхать в отпуск и на каникулы. Женщина же должна, в первую, очередь, заботиться об уюте. Если говорить схематично, то это  - задачи типа: что и куда в доме поставить, и что необходимо купить", — отметил Садовник.

Отсутствие внимания усугубляет проблему

Странно, но в былые времена мужья и жены в Молдове относились друг к другу с более пристальным, нежели теперь, вниманием.

"Люди открывались друг другу, вникали в жизнь друг друга. Сейчас же даже те, кто живет под одной крышей, безразличны один к другому", — констатировал собеседник.

Еще одна грань семейных проблем — участие родственников пары. О маменькиных сынках и папиных дочках "гуляет" великое множество анекдотов, и, увы, многие в этих героях могут узнать себя, если критически к себе самим относятся. Участие родственников в жизни молодой семьи должно придерживаться известного девиза врачей - "не навреди".

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Теги:
причины, мнение, специалисты, статистика, семьи, развод


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