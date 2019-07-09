Поступление в ВУЗы Молдовы 2019: все, что нужно знать абитуриентам

Самые часто задаваемые вопросы абитуриентов и их родителей в период подачи документов в ВУЗы: Минобразования расставило точки над "i".

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. В ряде высших учебных заведений Молдовы уже начался приемная кампания, а в некоторых только должна стартовать. Министерство образования, культуры и исследований республики ответило на самые животрепещущие вопросы, которые волнуют абитуриентов и их родителей.

Где искать необходимую информацию о приемной кампании в ВУЗы Молдовы?

Всю информацию можно найти на официальных сайтах университетов, а также на web-странице профильного министерства.

Когда начинается прием документов в ВУЗы?

В этом году каждое высшее образовательное учреждение страны самостоятельно устанавливает сроки приема документов и методологию зачисления.

У каждого ВУЗа есть свой календарь зачисления. Стоит обращать внимание на следующую информацию:

период подачи документов (копии или оригинал);

объявление результатов;

подача документов в оригинале на выбранную специальность для подтверждения бюджетного места. © Sputnik / Miroslav Rotari Виталий Влах: мы агитируем детей поступать в вузы Молдовы и оставаться на родине

У кого есть право подать документы в молдавский ВУЗ?

Это может сделать обладатель диплома на степень бакалавра, диплома о профессиональном обучении (или диплом о среднем образовании по той или иной специальности), а также обладатель диплома с высшим образованием.

Можно ли подать документы сразу в несколько ВУЗов?

Кандидат на получение высшего образования первого цикла обучения (лиценциат) может подать документы сразу на несколько специальностей в один или несколько университетов, но могут быть зачислены только на одну специальность в рамках одного образовательного учреждения, куда он затем и подаст документы в оригинале.

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Какие документы нужно иметь при себе?

заявление о зачислении (бланк, утвержденный сенатом);

диплом об образовании в оригинале с соответствующим дополнением (выпускники румынских лицеев (года зачисления) и других стран предоставляют сертификат об образовании с оценками, полученных на экзаменах на степень бакалавра, а также школьный отчет за время обучения. Диплом бакалавра предоставляется позже");

медицинская справка (nr.086/e), выданная в год зачисления; в зависимости от специальности ВУЗ может провести дополнительную медицинскую проверку;

дипломы за I-III места на республиканских или международных школьных конкурсах, олимпиадах, а также дипломы, подтверждающие участие в различных олимпиадах, выставках, организованных министерство образования, культуры и исследований.

четыре фотографии 3x4 см;

справка, выданная территориальным органом опеки и попечительства, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

соответствующие медицинские справки, подтверждающие степень инвалидности кандидата или его / ее родителей;

справка о том, что один из родителей кандидата участвовал в военных действиях по защите целостности и независимости Республики Молдова, или в войне в Афганистане, или в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, выданные компетентными органами; справка, подтверждающая участие кандидата в постконфликтных военных операциях в Ираке; © Sputnik / Osmatesco Попович: в Молдове может полностью исчезнуть высшее образование

свидетельство о составе семьи и копии свидетельств о рождении братьев и сестер (для кандидатов из семей с четырьмя и более детьми);

подтверждение принадлежности к семьям ромов;

выписка из трудовой книжки (если это требуется);

рекомендация местного специализированного органа в области образования или справка с места работы родителей - учителей для зачисления на конкурс по специальностям в области обучения педагогическим наукам;

копия свидетельства о рождении одного из родителей, для граждан государств-членов СНГ и стран Балтии молдавской национальности и представителей молдавской диаспоры из-за рубежа.

Как рассчитывается конкурсный балл?

При расчете конкурсного балла могут браться в расчет:

оценки по экзаменам на степень бакалавра;

средний балл по экзаменам БАК; © Sputnik / Кирилл Каллиников Диплом российского вуза: как получить возможность бесплатного обучения

средний балл за годы лицейского образования, оценки по дисциплинам из приложения к диплому бакалавра;

оценки и средний балл из дипломов о профессиональном образовании;

оценки, полученные на экзаменах при поступлении в ВУЗ согласно утвержденной каждым учреждением.

Как получить бюджетное место, если поступил сразу в несколько ВУЗов?

Подтверждение бюджетного места происходит после подачи документов в оригинальном виде в тот университет и на ту специальность, где абитуриент собирается продолжать образования. Поэтому нужно обязательно узнать сроки подачи документов в оригинале.

Как рассчитывается стоимость контрактов на обучение?

Каждый университет устанавливает стоимость контрактов, утвержденных советом по стратегическому институциональному развитию в зависимости от специальности и ВУЗа.

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Что предлагается кандидатам из социально неблагополучных семей

Под данным Минобразования, 15% из бюджетных мест первого цикла обучения (лиценциат) предоставляется следующим категориям абитуриентов:

сироты и граждане, оставшиеся без защиты родителей;

с тяжелой формой инвалидности или выраженной, которая позволяет им продолжать учебу и заниматься профессией по выбранной специальности;

чьи оба родителя инвалиды; © Sputnik / Кирилл Каллиников Какие молдавские дипломы о высшем образовании признает Евросоюз

чьи родители участвовали в военных действиях по защите целостности и независимости Республики Молдова, или в войне в Афганистане, или в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, выданные компетентными органами; справка, подтверждающая участие кандидата в постконфликтных военных операциях в Ираке;

из многодетных семей (четверо и больше детей, находящихся на попечении);

выпускники школ из восточных районов Молдовы и муниципия Бендеры, которые учились по программе, утвержденной Минобразования республики, в том числе выпускники теоретического лицея имени А. Матеевича в Сэнэутке Флорештского района;

из семей ромов;

молодые люди, которые прошли срочную службу.

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