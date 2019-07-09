С начала года в ДТП на улицах Кишинева погибли более сорока человек

За этот период травмы на дорогах получили более четырехсот жителей столицы.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. По официальной статистике, треть дорожно-транспортных происшествий в Кишиневе происходит по вине пешеходов.

Согласно данным Национального инспектората по патрулированию, с начала года травмы получили более 400 жителей столицы, а смертью закончились 44 дорожных инцидента.

Наибольшее число ДТП в городе зафиксировано в секторе Рышкановка. В то же время, на первом месте по тяжести последствий ДТП находится сектор Ботаника, где погибли 6 человек.

В первом полугодии 2019 года был выписан 401 штраф за переход улицы в неположенном месте. В 2018 году в Кишиневе были зарегистрованы 1288 ДТП, в результате которых погибли 53 человека, 1534 получили травмы.

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