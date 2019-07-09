"Катюша" прокатится по главной площади Тирасполя в День Победы

В Приднестровье уже готовят план празднования 75-летия окончания Великой Отечественной войны. В программе намечено немало новшеств.

ТИРАСПОЛЬ, 9 июля – Sputnik, Ирина Ляхова. Большой Бал Победы, проезд легендарной "Катюши" на параде 9 Мая – все это новшества, которые планируется внести в программу праздничных мероприятий в Приднестровье по случаю 75-летия завершения Великой Отечественной войны.

План торжеств обсуждался на совещании у главы региона Вадима Красносельского.

По словам начальника Госслужбы по культуре и историческому наследию Приднестровья Марии Кырмыз, в программе значатся традиционные мероприятия - Военный парад, торжественное собрание и большой праздничный концерт, церемониальные и мемориальные мероприятия, а также митинги и акции.

"Среди предлагаемых новшеств – большой Бал Победы, который предварит тематический вечерний концерт на главной площади Тирасполя", - подчеркнула Кырмыз.

Как рассказал министр обороны Приднестровья Олег Обручков, количество расчетов-участников Военного парада, посвященного Дню Победы, будет стандартным - 21 "коробка", 1350 военнослужащих. При этом в юбилейный год решено задействовать технику – свыше двухсот единиц.

"Вопрос максимально безопасной для дорог Тирасполя доставки техники в центр города обсуждается на уровне минобороны и администрации города. Среди техники, которая будет представлена вниманию тирасполчан и гостей города, – легендарная БМ-13, больше известная как "Катюша", - отметил он.

Артиллерийская боевая машина "Катюша" есть в распоряжении минобороны и готовится не только к демонстрации в ходе парада, но и для участия в исторической реконструкции. Ее, как и прежде, готовят военнослужащие Оперативной группы российских войск в Приднестровье и представители движения "Наследники Побед".

В юбилейном году действия исторической реконструкции снова развернутся на территории тираспольского городского пляжа. Будет задействован и Днестр. На этот раз планируется занять в сцене боя Ясско-Кишиневской операции большее количество техники и людей.

Обсуждается вопрос о необходимости пошива военной формы исторического образца. На сегодняшний день в распоряжении организаторов 50 комплектов форменного обмундирования советского солдата и 30 – немецкой формы. Для воплощения в жизнь сценарного плана очередной реконструкции эпизода времен Великой отечественной войны необходимо как минимум по 70 комплектов.

Ко Дню Победы в юбилейном 2020-ом году по случаю окончания Великой Отечественной войны в Приднестровье планируется приурочить 759 мероприятий разного масштаба и содержания. 16 из них – общерегионального уровня.

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