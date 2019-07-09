В Кишиневе прошли массовые проверки на стройплощадках

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Почти два десятка строительных площадок в Кишиневе проинспектировали сотрудники службы архитектуры и строительства претуры сектора Центр столицы.

Как сообщается, было проверено 17 строек. Однако у борцов с незаконной застройкой нет причин для радости - муниципальные инспекторы проверяли в основном, убирают ли мусор на строительных площадках и в надлежащем ли порядке оформлены информационные панно.

Также сообщается, что проверяли и наличие разрешительных документов на строительство. В то же время известно, что у нарушающих законодательство застройщиков всегда есть разрешительные документы.

О наказании кого-либо из ответственных лиц в результате проверки не сообщается. По заявлению претуры, "ответственные лица были проинформированы о необходимости уборки и поддержания санитарного порядка".

Напомним, что в середине июня СМИ сообщили о подготовке законопроекта о годичном запрете на строительство в столице Молдовы. Парламентская комиссия по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ одобрила соответствующий документ.