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Стройка

В Кишиневе прошли массовые проверки на стройплощадках

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В секторе Центр муниципальные инспекторы прошлись по местам проведения строительных работ, проверив их санитарное состояние.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Почти два десятка строительных площадок в Кишиневе проинспектировали сотрудники службы архитектуры и строительства претуры сектора Центр столицы.

Как сообщается, было проверено 17 строек. Однако у борцов с незаконной застройкой нет причин для радости - муниципальные инспекторы проверяли в основном, убирают ли мусор на строительных площадках и в надлежащем ли порядке оформлены информационные панно.

Также сообщается, что проверяли и наличие разрешительных документов на строительство. В то же время известно, что у нарушающих законодательство застройщиков всегда есть разрешительные документы.

О наказании кого-либо из ответственных лиц в результате проверки не сообщается. По заявлению претуры, "ответственные лица были проинформированы о необходимости уборки и поддержания санитарного порядка".

Напомним, что в середине июня СМИ сообщили о подготовке законопроекта о годичном запрете на строительство в столице Молдовы. Парламентская комиссия по культуре, образованию, науке, молодежи, спорту и СМИ одобрила соответствующий документ.

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Теги:
стройка


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