Санду: некоторые хотят заработать на беде жильцов рухнувшего дома в Атаках

Молдавский премьер рассказала, когда у людей, лишившихся крова в результате ЧП на севере республики, появится собственное жилье.

КИШИНЕВ, 9 июл – Sputnik. После того, когда правительство Молдовы объявило, что намерено компенсировать затраты жильцов многоэтажки, которая частично обрушилась в июне в Атаках, в регионе повысились цены на недвижимость, заявила глава молдавского правительства Майя Санду по итогам заседания специальной комиссии по чрезвычайным ситуациям во вторник.

"Обсудили детально ситуацию в Атаках. Там работает экспертная комиссия, которая занимается оценкой стоимости жилья, утерянного в момент обрушения жилого дома. Сейчас ведутся переговоры с жильцами", - рассказала Санду.

Она отметила, что есть одна проблема - на местном рынке выросли цены на недвижимость.

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"Некоторые пытаются заработать на чужой беде. Когда услышали, что государство возместит потери пострадавшим, тогда цены на рынке значительно выросли", - подчеркнула премьер.

По ее словам, специалисты экспертной комиссии в ближайшее время представят точные цифры.

"Пока же могу назвать приблизительные данные. Согласно законодательным нормам, экспертная комиссия установила, что стоимость двухкомнатной квартиры составляет в среднем 212 тысяч леев, а трехкомнатной – 277 тысяч леев. На основе этих сумм будем вести дальше диалог с жильцами", - отметила глава правительства.

Что будет со вторым блоком пострадавшего дома

Как рассказала Санду, сейчас проводится экспертиза второго блока.

"Первый был снесен. Сейчас проводится экспертиза второго блока. Для осуществления работ приглашены специалисты Технического университета Молдовы. Они заявили, что им потребуется еще примерно 15 дней для того, чтобы закончить работу и рассказать, какова судьба этого блока", - пояснила премьер.

Отвечая на вопрос, когда у людей будет уже свое жилье, Санду отметила, "когда они его приобретут, а для этого необходимо установить итоговую цену – сколько государство может выделить". Это, по ее словам, будет сделано в ближайшее время.

Премьер добавила, что на заседании спецкомиссии во вторник принято решение выделить 99 тысяч 130 леев на закупку продуктов для пострадавших жильцов.

В Атаках 19 июня частично обрушился девятиэтажный жилой дом. Местные власти своевременно эвакуировали жильцов, так как на стенах здания появились заметные трещины. В доме 36 квартир, эвакуировано 18 семей (всего 51 человек, в том числе 11 детей). К счастью, никто не пострадал.

Позднее, 20 июня, сотрудники Генинспектората по чрезвычайным ситуациям помогли жильцам соседних подъездов аварийного дома вынести ценности.

С 28 июня начался снос пострадавшего блока.

Кому правительство намерено помочь еще

По словам Санду, на заседании спецкомиссии по чрезвычайным ситуациям принято также решение о выделении 389 тысяч 817 леев на покрытие затрат, понесенных государственными структурами во время проведения работ по укреплению дамбы в районе населенного пункта Крокмаз, Штефан-Водского района.

Кроме того, комиссия решила выделить пять миллионов 31 тысячу леев району Басарабяска, где люди пострадали в результате природных катаклизмов. Эти деньги пойдут, в том числе, на ликвидацию последствий непогоды.

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