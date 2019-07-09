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Владимир Плахотнюк

Депутат: на Владимира Плахотнюка было заведено уголовное дело в Швейцарии

© Photo: Facebook / Vlad Plahotniuc
Общество
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Об этом стало известно после обращения швейцарских правоохранительных структур.

КИШИНЕВ, 9 июл - Sputnik. Бывший лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк стал фигурантом уголовного дела в Швейцарии. Об этом написал в Facebook депутат парламента от ПСРМ Григорий Новак.

По словам депутата, информация поступила из отдела международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Молдова. Новак также пишет, что об этом знает прокурор Эдуард Харунжен. 

Заявление Григоре Новака о Плахотнюке

"По имеющейся информации, такой запрос поступил в отдел международного сотрудничества Генеральной прокуратуры Республики Молдова, и Эдуард Харунжен знает об этом уже три недели", - написал Новак в Facebook, подтвердив это позже на брифинге для прессы.

Экс-руководитель Демократической партии Молдовы
© Sputnik / Miroslav Rotari
На некоторые активы Плахотнюка наложен секвестр

"Швейцарский орган уголовного розыска запрашивает дополнительную информацию у Генеральной прокуратуры относительно других преступлений и злоупотреблений со стороны лидера демократов Республики Молдова", - сказал Новак.

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Теги:
Владимир Плахотнюк


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