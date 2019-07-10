Когда жизнь в молдавском селе станет лучше: правительство обещает поддержку

Тем, как улучшить жизнь в молдавской провинции, обеспокоилось новое правительство страны. Министерство сельского хозяйства представило к публичному обсуждению проект регламента о субсидиях, направленных на улучшение уровня жизни и труда в сельской местности.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik, Дарья Чернега. Министерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды предлагает выделять финансовую помощь из Национального фонда развития сельского хозяйства и сельской местности.

Приоритетные проекты будут распределены по трем направлениям: улучшение и развитие инфраструктуры, обновление населенных пунктов, а также развитие бизнес-проектов, не связанных с сельским хозяйством.

Что готово поддерживать государство

Рассчитывать на помощь от государства смогут населенные пункты, в которых проживают до 10 тысяч человек. Профильное министерство уже обозначило проекты, которые станут приоритетными. Так по линии развития инфраструктуры предпочтение будет отдаваться заявкам в области строительства, реконструкции местных дорог, улиц и коммуникационных сетей – воды и канализации, а также насосных станций и станций по очистке воды. Что касается развития сел и малых городов, приоритет будет отдаваться проектам, связанным с улучшением жизненных условий. Речь идет о ремонте общественных зданий, мест торговли, пешеходных улиц, установке уличного освещения, создании центров по оказанию помощи социально-уязвимым слоям населения – детям и пожилым гражданам.

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Также государство заявляет о готовности оказывать поддержку малому бизнесу в области сохранения и культурного наследия. Иными словами, из Фонда по развитию сельского хозяйства могут получить финансовую помощь народные мастера, основатели сельских музеев и те бизнесмены, которые занимаются сельским туризмом.

Арифметика от Минсельхоза

Предполагается, что размер субсидий из Фонда развития сельского хозяйства будет составлять 80% от стоимости проекта, но не более трех миллионов леев. Вклад заявителя должен составить не менее 20%. По мнению разработчиков закона, один миллион леев, выделенный в виде помощи, принесет пользу на миллион 670 тысяч леев. В профильном министерстве подсчитали, что уже в текущем году данные меры принесут в экономику страны более 87 миллионов леев, в 2020-м - более 89, 2021-м - 91,5 миллиона.

Власти планирует, что ежегодно будут реализовывать минимум по 50 проектов в области инфраструктуры. Таким образом, доступ к обновленным дорогам и коммуникациям каждый год получат порядка 250 тысяч человек. Также предполагается, ежегодно на селе будет реализовано минимум 30 бизнес-проектов, которые обеспечат создание 130 рабочих мест.

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