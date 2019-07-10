Пока вы спали: отставки в мэрии Кишинева, арест счетов Абызова, жара в Париже

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КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. В мэрии Кишинева - отставки. Начальник финансового управления мэрии столицы Ольга Урсу и и.о. начальника управления общественного транспорта и путей сообщения Октавиан Лунгу подали заявления по собственному желанию.

Ольга Урсу возглавляла финансовое управление с апреля 2018 года по итогам проведения конкурса. Октавиан Лунгу исполнял обязанности начальника управления транспорта с марта этого года.

Названы зарубежные страны — лидеры по поисковым запросам

Турция — самое популярное зарубежное направление по количеству поисковых запросов россиян к "Яндексу". Также в список стран, которыми часто интересуются наши соотечественники, вошли Кипр, Франция, Абхазия, Таиланд и Тунис, сообщает "Яндекс. Путешествия".

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Эксперты сервиса проанализировали туристические запросы за июнь 2019 года и выяснили, какие зарубежные страны были более популярны у путешественников из России.

На долю победителя рейтинга, Турции, пришлось 15% всех запросов сервиса. Причем, если рассматривать не государства, а отдельные города, то турецкие курорты Кемер, Аланья, Сиде, Анталья, Белек и Мармарис занимают первые шесть позиций такого списка.

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Из крупных зарубежных регионов, больше трети россиян интересовалось путешествиями по странам Ближнего Востока и Северной Африки (Турция, Тунис, ОАЭ). Про европейские страны спрашивают чуть меньше. На третьем месте — ближнее зарубежье. Восточной и Южной Азией интересуются примерно в каждом десятом запросе. На Африку южнее Сахары, Америку и Австралию вместе взятые приходится чуть больше 5% запросов про зарубежные направления.

В Париже объявили о чрезвычайной климатической ситуации

В мэрии Парижа заявили о необходимости придерживаться целей Парижского климатического соглашения, а также объявили о создании "климатической академии" для просвещения граждан по вопросам глобального изменения окружающей среды.

"Париж создал Академию климата. Эти меры направлены на то, чтобы сохранить цель Парижского соглашения, принятого в декабре 2015 года", − отметила помощница мэра Парижа по вопросам окружающей среды Селия Блауель.

Арест счетов Абызова

Суд арестовал счета экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова на 121,7 миллиона евро (8,7 миллиарда рублей). Об этом РИА Новости сообщила пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

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В конце июня суд арестовал более 1,6 тысячи акций, также принадлежащих Абызову.

Абызова задержали в конце марта. Его обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года он похитил у "Сибирской энергетической компании" и компании "Региональные электрические сети" четыре миллиарда рублей и вывел средства за рубеж.

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Фигурантами по делу также проходят Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Участникам преступной группы грозит до 20 лет лишения свободы.

Экс-министр себя виновным не признает. Он останется в СИЗО до 25 июля.

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