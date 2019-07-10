Члены Высшего совета прокуроров требуют провести срочное заседание структуры

Несколько членов ВСП настаивают на проведении слушаний по поводу деятельности генерального прокурора Молдовы.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Трое членов Высшего совета прокуроров потребовали провести срочное заседание структуры в среду, 10 июля. Соответствующий запрос подписан министром юстиции Олесей Стамате, Ионом Гучаком и Дмитрием Пулбере и передан на имя главы ВСП Анжелы Мутузок, сообщают местные СМИ.

"В свете обращений, направленных в последние недели в Высший совет прокуроров, включая те, которые были размещены в публичном пространстве, где изложены предполагаемые нарушения относительно мандата генерального прокурора, действуя в целях реализации конституциональных и законных компетенций Совета защитить независимость прокуроров и прокуратуры, просим созвать в кратчайшие сроки внеочередное заседание Высшего совета прокуроров", - отмечено в обращении.

Однако состоится или не состоится в среду, 10 июля, заседание Высшего совета прокуроров остается неясным. На звонки корреспондента Sputnik пресс-секретарю ВСП никто не ответил. На сайте Генпрокуратуры в плане работы на среду Высшего совета прокуроров заседание на 10 июля не указано.

Ранее депутаты молдавского парламента установили, что на пост главы генпрокуратуры Эдуарда Харунжена назначили с нарушением закона. А именно не были соблюдены необходимые условия. Согласно тексту постановления, был проигнорирован тот факт, что Харунжен являлся членом Высшего совета прокуроров, что является нарушением положений Закона "О прокуратуре".

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В соответствии с пунктом (e) части 1 статьи 17 указанного закона, "на должность Генерального прокурора может претендовать лицо, которое... e) в течение последних шести месяцев не было членом Высшего совета прокуроров".

Сам Харунжен в ответ на это решение парламента является политическим. По его словам, законность и незаконность определяются судом.

Эдуард Харунжен был назначен генеральным прокурором РМ в декабре 2016 года. Указ о его назначении подписал президент Николае Тимофти. Харунжен работал в органах прокуратуры с 1994 года.

Ранее президент республики Игорь Додон заявил, что парламент Молдовы созовет во вторник пленарное заседание, чтобы начать процедуру отстранения от должности генерального прокурора Харунжена.

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Додон напомнил, что с момента назначения на эту должность Харунжена, он опротестовывал процедуру, по которой был назначен генеральный прокурор. Президент подчеркнул, что после законодательного закрепления парламентариями отставки генпрокурора, он подпишет указ о его отставке.

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