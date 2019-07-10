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Полиция

Никто из претендентов на пост начальника полиции не прошел во второй тур

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Участники конкурса провалили письменный экзамен, не набрав достаточно баллов для прохождения в следующий круг отбора.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Ни один из претендентов на пост главы Генерального инспектората полиции (IGP) не сумел справиться с письменными тестами.

Генеральный инспекторат полиции
© Sputnik / Miroslav Rotari
Шестеро на одно место: кто метит на пост главы Генинспектората полиции

"Должность главы IGP будет заполнена при строгом соблюдении принципов меритократии, неподкупности и профессионализма, и результаты прошедшего теста показывают решимость руководства МВД не отступать от этих критериев", - уточнило министерство внутренних дел в сообщении для прессы.

В письменных экзаменах первого тура конкурса на замещение поста главы IGP участвовали Фредолин Лекарь, начальник Пограничной полиции, Иван Чеботарь, начальник управления полиции Гагаузии, Виорел Чернэуцяну, начальник юридического управления IGP, Думитру Чеботарь, замначальника инспектората полиции Бельц, Лилиан Левандовский, начальник Центра по борьбе с трафиком людей и Владимир Негура, начальник управления международных и внешних связей IGP.

Ранее пост главы Генинспектората полиции занимал Александр Пынзарь. Его отправили в отставку члены правительства на заседании 10 июня. Исполняющим обязанности главы структуры назначили Георге Балана. Однако позже он сложил полномочия, и пока место руководителя инспектората остается вакантным.

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Теги:
полиция


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