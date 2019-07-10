Новые отставки в Молдове: кого уволили члены правительства

Очередные увольнения: ряд чиновников подали заявление об уходе с занимаемых постов.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Члены правительства Молдовы на заседании в среду утвердили отставки ряда государственных чиновников, а также послов и консулов, представляющих интересы республики за рубежом.

Одобрена отставка Фредолина Лекаря с поста главы Пограничной полиции Молдовы. Сообщается, что он подал заявление об увольнении.

Также на основе заявлений об уходе прекращены трудовые договора с Анатолием Мунтяну, который находился на посту генерального государственного секретаря министерства юстиции, и с Сергеем Букэтару, занимавшего пост государственного секретаря министерства экономики и инфраструктуры в области транспорта.

В связи с истекшим четырехлетним сроком работы на дипломатических постах правительством отозваны посол Молдовы в Канаде Алла Белявская, генконсул республики в Франкфурте-на-Майне (Германия) Анатолий Стратулат, посол нашей страны при ЕС Евгений Карас, посол республики в Турции Игорь Болбочану, посол Молдовы в Польше Юрий Бодруг, генконсул республики в Милане (Италия) Сергей Гончаренко. Указы по отзыву дипломатов должен подписать президент страны Игорь Додон.

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