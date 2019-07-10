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Администрация президента Молдовы

Стало известно, когда Додон подпишет указ об отставке генпрокурора

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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В администрации прокомментировали решение парламента, который констатировал несоответствие Эдуарда Харунжена должности генпрокурора.

КИШИНЕВ, 10 июл – Sputnik. Президент Молдовы Игорь Додон подпишет указ об отставке генерального прокурора Эдуарда Харунжена до конца текущей недели. Об этом сообщил советник главы республики по юридическим вопросам Максим Лебединский на своей странице в Facebook.

По его словам, основываясь на совместных консультациях президента Молдовы, председателя парламента, премьера и парламентского большинства во вторник парламент принял постановление, согласно которому было констатированы нарушения в процедуре назначения генерального прокурора и рекомендовано главе республики подписать указ о прекращении полномочий генерального прокурора.

"Сообщаем, что администрация президента издаст указ о прекращении полномочий генерального прокурора до конца текущей недели сразу, как будут выполнены все правовые условия", - отметил Лебединский.

Ранее Додон заявлял, что с момента назначения на эту должность Харунжена, он опротестовывал процедуру, по которой был назначен генеральный прокурор. Президент подчеркнул, что после законодательного закрепления парламентариями отставки генпрокурора, он подпишет указ о его отставке. 

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