Кишиневцы сознательно травят себя за 35 леев: это лакомство - опасно

Очищенные орехи, продающиеся в изобилии на кишиневских улицах, могут содержать тяжелые металлы и быть причиной острых кишечных инфекций.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik, Андрей Петрик. Очищенные орехи, которые продаются в пластиковых стаканах чуть ли не на каждом углу Кишинева, могут содержать свинец, цинк и кадмий, а антисанитарные условия, в которых содержится товар, могут привести к распространению "болезней грязных рук" — кишечных инфекций и, даже сальмонеллеза.

По словам санитарных врачей, основная проблема заключается в том, что проследить за состоянием продукции и здоровья самих продавцов практически невозможно, так как орехи продаются там, где захочется уличным коммерсантам.

Орехи не должны продаваться на обочине, а продавец обязан иметь медицинскую книжку и все необходимые документы, которые подтверждают, что он здоров. Реализуемая на улицах продукция не проходит через санитарный контроль, при этом существует большой риск, что продавец может чем-то болеть.

Многие кишиневцы и гости столицы с удивлением наблюдают за тем, как на подобных "стихийных" рынках продавцы без перчаток, почерневшими руками прямо у обочины чистят орехи, расфасовывая их по пластиковым стаканам, используя их, как многоразовую мерную тару.

Если орехи растут у дороги, то существует опасность, что в них содержатся тяжелые металлы или токсины. Если продавец не соблюдает меры гигиены, то это тоже недобрый знак. Тем более у тех, кто не прошел медицинскую проверку.

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О происхождении "сомнительного лакомства", которым торгуют на тротуарах столицы, также рассуждать не приходится. Эколог Владимир Гараба заявил корреспонденту студии Sputnik, что, если орехи были собраны вблизи автомобильных трасс, то в них может содержаться целый ряд тяжелых металлов.

"Это может быть свинец, кадмий, цинк и другие тяжелые металлы. Не думаю, что концентрация этих веществ в орехах может превысить санитарно-допустимые нормативы", — сказал эколог.

Тем не менее, очищенные орехи продолжают пользоваться спросом среди жителей столицы. На свой страх и риск кишиневцы покупают это сезонное лакомство на радость продавцам. Напомним, что один пластиковый стакан "сомнительных орехов" стоит от 25 до 35 леев.

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