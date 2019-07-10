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Детский отдых

Чем кормят ваших детей - в лагерях отдыха выявили нарушения

© Sputnik / Константин Чалабов
Общество
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Проверка ANSA проводилась около двух недель и завершилась 5 июля.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (ANSA) обнаружило нарушения в организации питания в детских лагерях отдыха.

Детская площадка
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Массовая проверка проводилась с 24 июня по 5 июля. Инспекторы проверили состояние кухонь и столовых в лагерях, склады и холодильники, в которых хранятся продукты.

По сообщению ANSA, в большинстве случаев результаты проверки были удовлетворительными. Однако в нескольких лагерях отдыха были выявлены нарушения.

Среди самых частных нарушений - наличие в меню продуктов, которые не рекомендовались или были запрещены для питания детей. Обнаружены холодильники, в которых не было устройств для слежения за температурой, условия хранения продуктов не соблюдались, а бытовая химия хранилась в доступных местах без соблюдения необходимых процедур безопасности.

Руководство лагерей получило предписания о исправлении недостатков.

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Теги:
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