Солидные премии от правительства Молдовы: как власти поддержат спортсменов

Премии от государства получат спортсмены, занявшие призовые места на Европейских играх, а также тренера и участники соревнований, которые заняли четвертую и пятую строчку на пьедестале почета.

КИШИНЕВ, 10 июл - Sputnik. Правительство Молдовы утвердило размер премий для победителей Европейских игр, прошедших в Минске с 21 по 30 июня 2019 года. Премии от государства получат не только спортсмены, занявшие призовые места. Финансовое поощрение ждет тренеров и тех участников соревнований, которые заняли четвертую и пятую строчку на пьедестале почета.

Сколько заработают спортсмены

Согласно решению правительства, премия за первое место составляет 220 тысяч леев (эквивалент - 10 тысяч евро), за серебряную медаль государство готово поощрить суммой в размере 160 тысяч леев (почти 8 тысяч евро), за бронзу спортсмены получат 120 тысяч (почти 6 тысяч евро).

Премиальные за четвертое и пятое место составят 50 и 30 тысяч леев соответственно. Аналогичные денежные суммы получат и тренеры спортсменов-победителей. Вознаграждение в размере 10% от премиальных спортсмена получат врачи, которые наблюдали за состоянием участников игр.

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Имена победителей

Спортсмены сборной Молдовы завоевали пять медалей на вторых Европейских играх. В активе команды одно серебро и четыре бронзовых награды. Особо отличились самбисты - серебро у Сабины Артемчук и две бронзы – у Дениса Такий и Паулины Ешану.

Награда от президента

Третью ступень пьедестала почета также заняли борцы Анастасия Никита и Виктор Чобану. В общем зачете это позволило стране занять 36 место из 50 участвовавших в турнире сборных. Достижения нынешнего года говорят о том, что молдавская команда существенно продвинулась вперед. На первых Европейских играх, которые прошли в 2015-м году в Баку, награды для Молдовы завоевывали лишь борцы - Петр Янулов, который выиграл серебро, Александр Киртоакэ и Светлана Саенко, завоевавшие бронзовые награды.

Накануне победителей вторых европейских игр и их тренеров поздравил президент Молдовы Игорь Додон. Тренера сборной по самбо глава государства наградил орденом "Gloria muncii". Медаль "Meritul Civic", в свою очередь, получили спортсмены, занявшие призовые места. Так же участникам молдавской сборной были вручены почетные дипломы за особые заслуги в области физической культуры и спорта.

"Мы гордимся вашими результатами. Сделаю все возможное, чтобы поддержать вас в будущем и спортсменов, и тренеров", - заявил с трибуны глава государства.

Во вторых Европейских играх участвовали около 4 тысяч спортсменов из 50 стран. Сборная Республики Молдова выступила в 10 видах спорта.

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